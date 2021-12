Piden reducir sentencia de camionero que recibió 110 años de cárcel por matar a 4 personas Decenas de camioneros paralizaron una autopista en Colorado en protesta por la desmesurada sentencia que recibió el joven cubano Rogel Aguilera-Mederos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más de dos millones de personas han dado a conocer su descontento con la excesiva sentencia que recibió el conductor cubano Rogel Aguilera-Meredos, por la muerte de cuatro personas en un accidente vehicular ocurrido en el 2019. La comunidad camionera, junto a miles de simpatizantes, firmaron una petición digital, implorando al gobernador de Colorado, Jared Polis, que otorgue clemencia al joven de 26 años, que fue condenado a 110 años de prisión, por haber perdido el control de su camión en la Interestatal 70, impactando a una docena de vehículos y cobrando la vida de Doyle Harrison, de 60 años, William Bailey, de 67, Stanley Politano, de 69 y Miguel Llamas Arellano, de 24. De acuerdo a un vocero de Change.org, la petición en apoyo a Rogel se ha convertido en la de más rápido crecimiento en el sitio no lucrativo durante todo el 2021, con más de 45 mil personas firmando el documento en un lapso de una hora el pasado miércoles, reportó la cadena KDVR. Según el vocero, la mayoría de los protestantes cuestionan la excesiva sentencia por un acto que aseguran fue involuntario. "Parece no haber una intención para el asesinato, y le están dando una sentencia que rivalizaría a un asesino masivo", comentó el abogado Bryan Kuhn a la televisora. "Creo que eso no está cayendo bien, creo que muchos piensan que merece una sentencia larga, pero para alguna gente esto es demasiado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El abogado asegura que el juez no tuvo opción ya que en ese estado la ley requiere ciertas sentencias mínimas de acuerdo a los crímenes. "Si ese es el código legal o el estatuto, el juez realmente no tiene flexibilidad. El juez tiene que seguir esa [regla] y no tiene ninguna discreción para aumentar o disminuir la sentencia", dijo Kuhn. Ante la masiva protesta, el gobernador aseguró que revisará la petición de manera individual. "Estamos al tanto de este asunto, el gobernador y su equipo revisarán la aplicación de clemencia individualmente", expresó la oficina del político a través de un comunicado. Rogel Aguilera-Mederos Rogel Aguilera-Mederos | Credit: Rogel Aguilera-Mederos| CREDIT: DENVER POLICE Pero la comunidad camionera no se quedó con los brazos cruzados y tras darse a conocer la sentencia, cientos de conductores paralizaron la autopista de Colorado rehusándose a llevar carga hacia ese estado, declarando que la inexperiencia de Rogel y la falta de intención de causar algún daño, debieron haber sido argumentos principales tomados en cuenta. "No hay justicia con esa sentencia. Fue un terrible accidente causado por la ignorancia", expresó un chofer en sus redes sociales. "Tan triste. ¡Pobre chico no tenía idea en lo que se estaba metiendo! Triste, triste", escribió otro camionero. "¡La compañía se debe de hacer responsable! No el niño sin experiencia de manejo". El camionero cubano José Luis Acosta, instó a sus colegas a unirse en protesta para apoyar a Rogel y lograr un cambio en la ley. "Ni a los terroristas le echan esa cantidad de años", dijo en sus redes sociales. "Es hora que escuchen nuestras voces. Todo no puede ser por millas o por dinero. Esto es una pelea que vale la pena pelear si él tuviera un abogado bueno….Hoy fue él, mañana puedes ser tú. Para la policía somos delincuentes, para los brokers no valemos nada, los shippers y receivers nos tratan como perros". El boxeador cubano Yordeni Ugás, también recurrió a sus redes sociales para pedir apoyo a su compatriota. "Busquemos una manera y apoyemos a nuestro paisano, que esto le puede pasar a cualquiera", expresó. "Esto es un cubano decente y trabajador, en un trabajo difícil y peligroso, que cometió un error y merece una condena que pueda tener una segunda oportunidad en la vida". Por su parte, familiares de las víctimas expresaron su dolor al no poder compartir más tiempo con sus seres queridos. "Me lo quitaron en un instante las acciones de una persona egoísta", expresó a la cadena KCNC Juanita Bailey, madre de Bill Bailey, tras la sentencia. "Ha sido difícil, a veces se siente como ser la mitad de una persona", dijo Kathleen Harrison, quien perdió a su esposo Doyle Harrison. Durante el juicio, Rogel pidió perdón a los familiares de las víctimas y entre lágrimas confesó estar "muriendo en vida". "Es duro vivir con este trauma. No puedo dormir", dijo en corte. "Este fue un terrible accidente, lo sé. Me hago responsable, pero no fue intencional… No estaba bajo el efecto de drogas o alcohol, estaba trabajando y perdí los frenos". Según reportes, la comunidad cubana de Miami está organizando una protesta pacífica este sábado en apoyo a Rogel y su familia. Rogel, un inmigrante cubano que al momento del accidente tenía 23 años, perdió el control de su camión de 18 ruedas en la autopista montañosa de Colorado, cuando transportaba madera el pasado 25 de abril del 2019, estrellándose contra el tráfico detenido.

