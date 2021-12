Piden ayuda para encontrar a excandidata a Miss Venezuela Mundo desaparecida en México Rossanna Gil, excandidata al Miss Venezuela Mundo 2015, se encuentra desaparecida desde hace más de dos semanas, según han reportado varios medios de prensa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rossana Gil Rossana Gi | Credit: Twitter La modelo venezolana Rossanna Gil, excandidata al Miss Venezuela Mundo 2015, se encuentra desaparecida en México desde hace más de dos semanas, según han reportado varios medios de prensa y cuentas en redes sociales. De acuerdo con una información de la página web El Farandi de la que se han hecho eco medios mexicanos y venezolanos, sus familiares no han tenido noticias de ella desde el 19 de noviembre y se encuentran buscando ayuda para dar con su paradero. La modelo de 29 años supuestamente fue vista por última vez en Guadalajara, México, donde vive desde hace cuatro años. En redes sociales se está utilizando el hashtag #rossanagildesaparecida para denunciar y visibilizar su aparente desaparición. La modelo, oriunda del estado Aragua, compitió en el certamen Miss Aragua 2015 y luego fue candidata al Miss Venezuela Mundo ese mismo año. En redes sociales se ha difundido una foto donde advierten que la joven mide 1.78, tiene la tez morena, el cabello castaño y tiene un tatuaje en la muñeca derecha que dice Oswaldo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También han solicitado que se aporte cualquier información que pueda ser de ayuda para dar con su paradero.

