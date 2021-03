Pfizer dice que su vacuna contra la covid-19 es totalmente segura para los adolescentes Los menores de entre 12 y 15 años podrían ser vacunados antes del inicio del próximo año escolar. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La compañía Pfizer reportó que sus pruebas clínicas de la vacuna contra la covid-19, Pfizer-BioNTech, previene la enfermedad en niños de entre 12 y 15 años. La farmacéutica aseguró que la fase 3 de los ensayos supera los resultados anteriores en participantes de 16 a 25 años. "[La vacuna] demostró una eficacia del 100 por ciento y una vigorosa respuesta a los anticuerpos", anunció la compañía a través de un comunicado. "Superó [los resultados] registrados anteriormente de los participantes vacunados de 16 a 25 años". Además, Pfizer confirmó que la vacuna fue "bien tolerada", por los adolescentes que fueron vacunados, incluyendo a niños que habían contraído el virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estudio fue realizado con 2,260 participantes, de los cuales la mitad fueron vacunados con soluciones salinas, mientras que el otro grupo fue vacunado con las dosis de Pfizer-BioNTech. En el grupo de los que recibieron la inyección placebo, 18 niños contrajeron el virus, mientras que ningún niño resultó infectado del grupo vacunado, según People. Female doctor giving covid-19 vaccine to a boy Image zoom Credit: Luis Alvarez/Getty Images De acuerdo al estudio, la vacuna crea una fuerte respuesta inmunológica un mes después de la segunda dosis. Tras obtener los resultados positivos, Pfizer pretende obtener autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) para poder administrar la dosis en los adolescentes. "Planeamos presentar estos datos a la FDA en las próximas semanas, como una enmienda a nuestra autorización de uso de emergencia, y a otras [agencias] reguladoras alrededor del mundo, con la esperanza de poder empezar a vacunar a este grupo antes que inicie el próximo año escolar", expresó el CEO de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado. Actualmente, la vacuna de Pfizer está autorizada para personas mayores de 16 años en Estados Unidos. En cambio, las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson solamente se pueden aplicar a mayores de 18.

