Pfizer asegura que su píldora contra la COVID-19 reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% La farmacéutica pretende acelerar los planes de investigación para enviar la pastilla a revisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La farmacéutica Pfizer ha anunciando un nuevo hito científico que podría cambiar radicalmente la batalla contra la COVID-19. Luego de presentar con éxito su vacuna contra el coronavirus, sus investigaciones científicas se han enfocado en lograr la aprobación de una píldora antiviral que, de acuerdo a sus estudios, reduce notablemente el riesgo de fallecimiento por causa del virus. La empresa anunció este viernes, a través de un comunicado, que la pastilla experimental demostró en sus fases preliminares que reduce la hospitalización o muerte en adultos propensos a contraer el virus en un 89%. La tableta fue probada en un grupo de 775 adultos. Luego de un mes, aquellos que la tomaron junto con otro antiviral tras presentar síntomas del virus tuvieron una reducción de hospitalización o muerte del 89%, comparado con el grupo de control que solo tomo el placebo. Durante el tiempo de ensayo, entre el grupo de placebo, el 7% fue hospitalizado y siete personas murieron, mientras que menos del 1% de las personas que tomaron la píldora fueron hospitalizadas y solamente una perdió la vida, reportó People. "Esta noticia de hoy es un gran cambio en los esfuerzos globales para detener la devastación de esta pandemia. Los datos sugieren que nuestro antiviral oral, si es aprobado o autorizado por las autoridades regulatorias, tiene el potencial de salvar la vida de los pacientes, reducir la gravedad de infección de la COVID-19, y eliminar hasta nueve de diez hospitalizaciones", declaró Albert Bourla, presidente de Pfizer, en el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pfizer pill Companies Working On Covid-19 Medication Pfizer pill | Credit: Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images Agregó que, debido al impacto global de la COVID-19, la empresa se ha enfocado en la ciencia y en cumplir con su responsabilidad de ayudar a los sistemas de salud y las instituciones alrededor del mundo, asegurando el acceso equitativo de las personas más vulnerables. La farmacéutica, además, reportó que debido a la eficacia de la droga decidió terminar los ensayos antes de lo previsto y ahora planea presentar los resultados de las pruebas a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), para su revisión y autorización como uso de emergencia. De ser aprobada, el medicamento se comercializará como Paxlovid, y la dosis consistirá en tomar tres pastillas dos veces al día, según Reuters.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pfizer asegura que su píldora contra la COVID-19 reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.