Iglesia presenta pesebre navideño con la Sagrada Familia separada y tras las rejas, en apoyo a familias inmigrantes detenidas

Una iglesia en California presentó un pesebre con el bebé Jesús, María y José separados y enjaulados, mostrando su apoyo a las familias inmigrantes detenidas en la frontera estadounidense y separadas de sus hijos.

El pesebre de la iglesia metodista Claremont en California sorprendió a muchos, ya que muestra al bebé Jesús, a María y a José separados y enjaulados en señal de protesta por la situación de las familias en los centros de detención de inmigrantes en la frontera estadounidense que han sido separadas.

Como se refleja en esta representación de la Sagrada Familia que ha instalado en su belén esta iglesia, miles de familias inmigrantes, mayoritariamente hispanas, han sido separadas de sus hijos desde julio del 2017 tras ser detenidas en la frontera debido a las normas impuestas por la adminstración del presidente Donald Trump.

En un mensaje en Facebook, la iglesia se hizo la pregunta clave: "¿Qué haríamos si esta familia pidiera refugio hoy en nuestro país?". Un interrogante que invita a reflexionar a favor de un trato más compasivos hacia los inmigrantes y refugiados.

Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

En el mismo mensaje en Facebook se indica que hay otro pesebre dentro de la iglesia con la Sagrada Familia reunida que simboliza la esperanza de que las familias inmigrantes que hoy siguen tras las rejas y separadas de sus hijos puedan reencontrarse.

La ministra de la iglesia, Karen Clark Ristine, añadió que Jesús, María y José son "la familia de refugiados más famosa del mundo" porque tuvieron que escapar de un rey tirano, en referencia al pasaje en los Evangelios que cuenta la huida a Egipto del recién nacido y sus padres tras la brutal represión del rey Herodes empeñado en matar al pequeño y que acaba derramando la sangre de Los Santos Inocentes.

"Imagínense si María y José fueran separados en la frontera y Jesús —con menos de dos años— fuera separado de su madre y puesto tras las rejas en un centro de detención para inmigrantes", concluía el poderoso mensaje.

