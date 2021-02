Close

Personas que tuvieron COVID-19 solo necesitarían una dosis de la vacuna “El refuerzo que se obtiene con una sola dosis es realmente enorme", explicó el doctor Anthony Fauci sobre resultados observados en pacientes vacunados que tuvieron COVID. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las personas que resultaron contagiadas con COVID-19 podrían necesitar una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus. Así lo dio a conocer este fin de semana el doctor Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas. Las noticias serían un rayo de esperanza para el mundo pues reducirían el tiempo de espera de millones de personas que aguardan por la vacuna. "El refuerzo que se obtiene con una sola dosis es realmente enorme", explicó al aparecer en el show Meet the Press de MSNBC. "Así que estamos viendo cuidadosamente eso. Y eso es una cosa que podríamos considerar, pero primero realmente queremos ver las estadísticas de manera muy cuidadosa". Las declaraciones de Fauci surgen al mismo tiempo de un reporte publicado este domingo por The Wall Street Journal que señala un estudio llevado a cabo por la University of Maryland School of Medicine que encontró que trabajadores de la salud que se recuperaron de COVID-19 desarrollaron una cantidad sustancialmente más elevada de anticuerpos después de recibir una sola dosis de las vacunas producidas por Pfizer-BioNTech o Moderna. A dos semanas de recibir su primera dosis de la vacuna dichas personas tenían 500 veces más anticuerpos neutralizantes del coronavirus que la gente que recibió su primera aplicación de la vacuna y nunca se infectó de coronavirus, señala la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fauci y The Wall Street Journal harían echo a lo expresado por expertos israelíes quienes el pasado viernes publicaron un reporte informando que una sola dosis de las vacunas de Pfizer Inc. y BioNTech SE incrementan en un 85% la capacidad preventiva de los pacientes para prevenir los síntomas de la COVID-19 al cabo de un plazo de entre 15 y 28 días de recibir la primera aplicación. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

