Persona en disfraz navideño causaría brote de coronavirus que mató a una persona e infectó a 44 más El contagio pudo estar relacionado a un empleado que entró al departamento de urgencias disfrazado el día de Navidad. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un disfraz inflable de árbol de Navidad —usado por un empleado de un hospital en California— podría estar relacionado con un brote de la COVID-19 que infectó a más de 40 personas y provocó una muerte en ese plantel. El Kaiser Permanente San Jose Medical Center explicó en un comunicado que está investigando el brote que afectó a 44 de sus empleados que dieron positivo al coronavirus entre el 27 de diciembre del 2020 y el 3 de enero del 2021. Según reportes del canal de esa localidad, ABC7, la enfermedad se pudo haber extendido cuando uno de los empleados entró a urgencias utilizando el disfraz de un sonriente arbolito inflado con aire el día de Navidad. La persona que falleció por complicaciones derivadas del virus estaba trabajando en el departamento de emergencia ese día. Su nombre no fue revelado “por respeto a la familia y la privacidad del paciente”. Irene Chávez, vicepresidenta senior del hospital, calificó el incidente como una situación “muy inusual que involucró a un miembro del personal bien intencionado” que habría actuado sin la aprobación de los supervisores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cualquier exposición, si hubiera ocurrido, habría sido completamente inocente y bastante accidental, ya que el individuo no tenía síntomas de COVID y solo buscaba levantar el ánimo de quienes lo rodeaban durante lo que es un momento muy estresante ", dijo Chávez a ABC 7. “Esto debería servir como un recordatorio muy real de que el virus está muy extendido y, a menudo, no presenta síntomas —y todos debemos estar atentos”, añadió. Según el diario USA Today, la funcionaria aseguró que el hospital está tomando medidas para reforzar la seguridad entre el personal que incluyen la prohibición de disfraces, el distanciamiento social, eliminar las reuniones en las salas de descanso y el compartir alimentos o bebidas. También se requiere el uso de mascarillas en todo momento. “Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados por esta terrible pérdida. Estamos brindando apoyo a nuestros empleados durante este momento difícil”, expresó Chávez.

