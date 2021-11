El perro más rico del mundo pone a la venta su millonaria casa en Miami El pastor alemán Gunther VI, conocido como el perro más rico del mundo, ha puesto a la venta su casa de Miami por millones de dólares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gunther VI, Dog Sells Mansion, Miami, Credit: Lynne Sladky/AP/Shutterstock Los realtors de la Florida se han quedado boquiabiertos al percatarse de que el pastor alemán Gunther VI, conocido como el perro más rico del mundo, ha puesto a la venta su casa de Miami por millones de dólares. Se trata de una mansión que antes perteneció a la estrella de pop Madonna. Así lo dieron a conocer El Nuevo Herlad y otros medios locales, que se han hecho eco de la noticia de la venta de la mansión ubicada a orillas de la bahía de Biscayne por casi $32 millones. Gunther VI es el heredero del fideicomiso de la condesa Karlotta Liebenstein. Por esta vez, el fideicomiso vendedor está a nombre de un animal y no de un ser humano, algo que ha llamado particularmente la atención de los implicados en el negocio inmobiliario. La condesa, quien falleció en 1992, no tenía herederos y su fortuna estaba valorada en unos $500 millones. Gunther VI heredó el fideicomiso luego de que falleciera su abuelo Gunther IV, que su vez lo heredó de Gunther III. La mansión fue construida en el año 1928 por un heredero de la familia Deering. Según Forbes, Madonna compró la casa por $7,5 millones en los años noventa. No fue hasta los 2000 que pasó a formar parte del patrimonio de los Gunter. La mansión tiene nueve dormitorios, nueve baños, cuenta con un frente costero de 100 pies (30,5 metros), con muelle incluido, y la superficie total de la finca es de 51,000 pies cuadrados (casi 4,800 metros cuadrados), de los cuales 8,400 pies cuadrados (casi 782 metros cuadrados) construidos, según El Nuevo Herald. En la cuenta de Instagram de Gunther VI se comprueba la vida de privilegios que mantiene el canino, con empleados que lo atienden y rodeado de personas que le proporcionan no poco cariño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diario medio apuntó que el perro pasa la mayoría de su tiempo en la Toscana, Italia, y que tiene propiedades en otros lugares del mundo.

