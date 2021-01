Close

El perrito Louis: por no pagarle un tratamiento para su infección de ojos, ¡se los quitaron! ¿Quieres adoptar a Louis? Conoce la infame historia de ese perrito adorable y ciego, que por fin encontró personas con corazón que ahora velan por él. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los dueños de este encantador perrito, mezcla de Shepherd y Labrador, tomaron una decisión que dejó atónitos a los propietarios del centro para animales Helen Woodward en Rancho Santa Fé, California, a finales del mes pasado, cuando recibieron al can. En “un caso como nunca hemos visto”, al parecer, los dueños de este tierno animalito llamado Louis, decidieron arrancarle los ojos para no tener que pagar la infección que padecía en ellos. Después de la operación, el perro volvió a casa pero le costaba adaptarse a su nueva vida a ciegas, así que fue abandonado en una perrera en Calexico poco después, ya que los dueños no terminaban de acostumbrarse a la nueva situación. Image zoom Credit: Cortesía Helen Woodward Animal Center Un colaborador de rescates de Helen Woodward Animal Center lo sacó de la perrera y lo llevó hasta allí, poco después de perder la vista, con el corazón roto y nervioso de no saber dónde se encontraba. Tristemente, un examen profundo descubrió que tenía otras antiguas lesiones sin curar, posiblemente después de un atropello. Image zoom Credit: Cortesía Helen Woodward Animal Center SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es muy importante que las personas comprendan las responsabilidades que acompañan el tener un animal de compañía”, dijo Hella Tyler, la directora de adopciones del mismo centro. Entre las responsabilidades, recomienda que se tenga en cuenta que suponen un gasto mensual, además de otro para el cuidado médico. “Es devastador ver como fue tratado Louis”, reconoció. De momento, para dar una sensación de seguridad al perrito, el equipo de los rescates lo ha emplazado con una familia adoptiva mientras le buscan un hogar definitivo, una casa de una sola planta, con personas que estén listas para “tener paciencia y poder darle un cuidado especial” mientras aprende a reconocer la casa. Image zoom Credit: Cortesía Helen Woodward Animal Center En agradecimiento por darle a Louis un nuevo hogar, el centro animal regalará a sus nuevos dueños una sesión gratuita de entrenamiento y comida de perro. Louis estará disponible para adopción a partir de mañana, miércoles 13 de enero. Puedes llamar al 858-756-4117 o entrar a www.animalcenter.org. ¡Suerte!

