Periodista sufre un ataque cerebral en directo: "Algo me esta pasando" Julie Chin, presentadora de televisión en Tulsa (Oklahoma), sufrió un derrame cerebral durante el pleno informativo en directo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julie Chin Julie Chin | Credit: KJRHTV-NBC Julie Chin, presentadora de un informativo en Tulsa, sufrió un ataque cerebral mientras retransmitía el informativo en directo. La periodista notó durante el programa que tenía dificultades para hablar y pidió disculpas a los espectadores. "Lo siento, algo está pasando conmigo esta mañana y me disculpo con todos". Con estas palabras el rostro del informativo de la cadena KJRH, afiliada de la NBC en Tulsa (Oklahoma), se dirigió a los espectadores cuando empezaba a trabarse y tener dificultades para dar la información. Chin, no lo sabía, pero estaba sufriendo un principio de derrame cerebral. Logró dar paso a la información meteorológica. De inmediato, la llevaron al hospital y horas después ella misma pudo contar en redes que estaba muy contenta de poder decir que estaba bien. "Me alegra compartir que todas mis pruebas han resultado excelentes. En este punto, los médicos creen que tuve los comienzos de un derrame cerebral, pero no un derrame cerebral completo. Todavía hay muchas preguntas y mucho por hacer, pero la conclusión es que debería estar bien", reveló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chin dijo que volvería a ocupar el cargo de presentadora de noticias para compartir más historias después de que continúen con las pruebas y analicen lo que pudo haberle sucedido. Los síntomas más comunes de que estamos sufriendo un derrame cerebral son precisamente los que comenzó a notar la periodista como pérdida de visión, cosquilleo en las extremidades o dificultad para hablar. No obstante, hay otros síntomas como son pérdida de memoria a los que también se debe prestar atención.

