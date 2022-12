Muere en Qatar Grant Wahl, el periodista detenido por llevar una camiseta del orgullo gay Eric Wahl, hermano del fallecido, sospecha que hay un juego sucio detrás de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muere el legendario periodista Grant Wahl durante el partido entre Argentina y lo Países Bajos celebrado en el Mundial de Fútbol de Qatar. El reconocido comunicador estadounidense se encontraba en la tribuna de prensa cubriendo el encuentro cuando sufrió un colapso al arrancar la tanda de penaltis entre los equipos. Los sanitarios del lugar hicieron todo lo posible por reanimarle pero tuvo que ser inmediatamente trasladado al hospital general de Hamad, tal y como informaron el Comité Supremo para la Organización y el Legado del Mundial de Qatar. Horas después, su familia confirmó su muerte. Periodista Grant Wahl Fallece en Qatar el periodista Grant Wahl | Credit: (Photo by Brendan Moran/FIFA) Días antes del triste suceso, Wahl, de 48 años, había acudido al médico tras sentir molestias que le hacían sospechar que padecía bronquitis. Su cobertura del mundial ha estado no solo marcada por sus exitosas transmisiones de los partidos y demás temas de interés, sino también por sus denuncias en materia de Derechos Humanos que había observado por parte de la monarquía qatarí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Él mismo fue víctima de ese trato negativo cuando acudió al partido entre Estados Unidos y Gales con una camiseta con los colores del arcoíris. Tal y como él mismo explicó, fue retenido durante 25 minutos, tiempo en el que le requisaron el móvil y le hacían posar para una cámara de vigilancia. Periodista Grant Wahl El periodista Grant Wahl muere en Qatar | Credit: (Photo by David Bergman /Sports Illustrated via Getty Images) (Set Number: X66599 ) "Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era 'política' y no estaba permitida. Otro se negó continuamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó que tenía que quitármela", contó el periodista. Su hermano Eric Wahl ha hecho un llamamiento público al sentir que hay algo que huele mal con respecto a la inesperada muerte del famoso corresponsal de CBS Sports. "Me llamo Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington, soy el hermano de Grant Wahl", escribió este viernes en su cuenta de Instagram. "Soy gay, por eso mi hermano llevó la camiseta de arcoíris en el mundial. Mi hermano estaba sano, me dijo que había recibido amenazas de muerte. No creo que mi hermano haya muerto porque sí. Creo que fue asesinado, así que les ruego su ayuda", solicitó. El equipo de fútbol de Estados Unidos y medios para los que Wahl trabajó, como Sports Illustrated, inmediatamente compartieron comunicados para lamentar este doloroso hecho. "La familia entera del fútbol en Estados Unidos tiene el corazón roto al conocer que hemos perdido a Grant Wahl. Los fans del fútbol y del periodismo de la mejor calidad sabíamos que siempre podíamos contar con que Grant entregara profundas y entretenidas historias sobre nuestro deporte y sus grandes protagonistas", expresó la Federación de Fútbol de EEUU en un comunicado.

