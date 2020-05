Periodista pillado en supuesta infidelidad luego de que mujer semidesnuda se colara en su video en directo

Vaya lío que se le ha armado al periodista Alfonso Merlos. Durante una transmisión en directo que hacía desde su casa —encerrado por fuerza mayor debido al coronavirus— el apuesto español fue pillado en una supuesta infidelidad al colarse en su video una guapa mujer semidesnuda que al parecer es su amante.

Los hechos ocurrieron cuando el anfitrión del show Estado de Alarma realizaba la transmisión desde un salón de su casa. De pronto se ve a una espigada mujer aparecer detrás suyo usando solamente un sostén.

El video comenzó a girar en las redes y casi de inmediato los usuarios se percataron de que la "colada" en el video era Alexia Rivas, también periodista. En aquel momento a Merlos solo se le conocía una pareja: Marta López, la también colaboradora del show de televisión (Gran Hermano II).

El video surgió aproximadamente hacia el 24 de abril, pero el escándalo desatado no cesa. Por un lado, el periodista se ha defendido asegurando que cuando apareció el clip él ya no salía con López. "Nosotros no hemos roto ahora porque la relación en los términos en los que existió en un momento ya no existía. ¿Me entiendes? No hay mucho más que añadir. Creo que me has entendido. Y en su momento, ciertas cosas se verán con más claridad", declaró al sitio español Diez Minutos.

Por otra parte, Alexia Rivas ha amenazado con emprender acciones legales en contra de quienes filtraron sus imágenes.

El Instagram de Merlos retrata su buen gusto.

Marta López, la ex de Merlos.

Merlos es reconocido en su país por su visión conservadora. Según su cuenta de Instagram es padre de dos niños pequeños que aparecen eventualmente a su lado en las redes.

De acuerdo al sitio ibérico NIUS, esta no es la primera vez que la tecnología le juega una mala pasada al comunicador. En el 2015, Merlos le dio "like" a un tuit en donde aparecía el miembro viril de un actor porno que decía: "¡Cada vez me convenzo más de que tienes una de las vergas más gruesas del porno". Las redes se incendiaron con su gesto a lo que él respondió en actitud defensiva que alguien había "hackeado" su Twitter y que había llevado el asunto ante la Guardia Civil. ¡Ups!