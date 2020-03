People en Español pospone su evento 'Poderosas' en Miami By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print People En Español, parte de Meredith Corporation, ha decidido posponer la conferencia Poderosas LIVE! y el evento de clases magistrales Poderosas PRO en base a las recomendaciones y el respaldo de funcionarios locales. Nuestro compromiso es garantizar su bienestar y seguridad durante esta situación causada por el coronavirus (COVID 19), de tan rápida evolución. Esperamos reprogramar todos los eventos relacionados con Poderosas en una futura fecha y nos pondremos en contacto una vez se haya determinado esa fecha. Los consumidores que han comprado una entrada al evento de clases magistrales Poderosas PRO deberán seguir las instrucciones en Eventbrite para procesar su reembolso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Monique Manso, Directora de la revista, PEOPLE en Español Armando Correa, Editor en jefe, PEOPLE en Español Advertisement

