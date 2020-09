People en Español se une a la campaña Para nuestra comunidad destinada a los afectados por la pandemia Quienes donen a esta iniciativa conjunta con junto a la Federación Hispana y al Fondo Familiar Lin-Manuel Miranda participarán en un sorteo en el que el premio son sesiones personalizadas con famosos y expertos en finanzas, estilo, salud, bienestar y astrología. ¡Los detalles aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir People en Español se unió a la Federación Hispana y al Fondo Familiar Lin-Manuel Miranda para el lanzar la campaña Para nuestra comunidad que busca recaudar fondos destinados a comunidades latinas, inmigrantes y negras afectadas por la pandemia. Quienes aporten donaciones a esta campaña puesta en marcha este jueves tendrán la oportunidad de participar en un sorteo en el que el ganador recibirá orientaciones personalizada de famosos y expertos en diferentes áreas como finanzas, moda, salud y espiritual. Haz clic aquí para hacer tu donación. “Ahora más que nunca es importante recordar que no estamos solos, que estamos aquí juntos, como una comunidad, para levantarnos mutuamente y asegurarnos de que no solamente lo superamos, sino que nos levantamos juntos y avanzamos”, dijo en exclusiva el dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Según los organizadores, este fondo de asistencia se creó con el objetivo de garantizar que organizaciones comunitarias sin fines de lucro puedan sufragar sus costos operativos para que sigan ofreciendo sus valiosos servicios en este momento de crisis e incertidumbre. Aquí los detalles del premio que se llevaría uno de los donantes a la campaña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un premio con varias experiencias Motivacional La oradora y escritora María Marín brindará al ganador una consulta personalizada sobre cómo establecer mejor sus metas para lograr la vida que desea. Espiritual El renombrado astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como El Niño Prodigio, proporcionará una lectura personal en vivo sobre temas que van desde el trabajo al el amor, pasando por la salud y la familia, ¡además de descubrir cuáles son tus dones espirituales! Financiera La experta en finanzas, reconocida escritora y oradora motivacional Elaine King dará una sesión de evaluación financiera personalizada e individual al afortunado ganador. De estilo Image zoom Instagram@Irmastyle La estilista de celebridades Irma Martínez, que ha asesorado a estrellas como Daisy Fuentes, Pitbull, Ricky Martin y Sofía Vergara, ayudará al ganador a identificar su estilo personal a través de una consulta privada. Salud y belleza El reconocido médico estético y antienvejecimiento de las estrellas Dr. Daniel Campos ofrecerá la "Consulta de bienestar de la piel" por 30 minutos en una instructiva sesión personalizada. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

