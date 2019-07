¿Quién es Pedro Pierluisi, el posible sucesor de Ricardo Roselló en Puerto Rico? Pedro Pierluisi fue nombrado por Ricardo Roselló como el nuevo secretario de estado de la isla. ¿Será el nuevo líder político de Puerto Rico? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Con la renuncia de Ricardo Roselló, quien dejará su puesto como gobernador de Puerto Rico el 2 de agosto, muchos se preguntan ¿quién será el nuevo líder político de la isla? Todo apunta a que podría ser Pedro Perluisi, a quien Roselló recién nombró secretario de estado. Perluisi, quien reside en Washington D.C., fue nombrado el miércoles a su nuevo cargo y se reporta que podría convertirse en el nuevo gobernador de la isla. La Secretaria de Justicia Wanda Vázquez ha sido criticada en las redes sociales —usando el hashtag #WandaRenuncia— y ha expresado que no desea ser gobernadora de la isla. ¿Será Pierluisi el nuevo líder que todos esperan? “Luego de mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses del nuestro Pueblo, he seleccionado al Lcdo Pedro Pierluisi Urrutia para llenar la vacante de Secretario de Estado. Para atender el asunto, estaré convocando una extraordinaria para mañana”, expresó Roselló en Twitter. Luego de mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses del nuestro Pueblo, he seleccionado al Lcdo Pedro Pierluisi Urrutia para llenar la vacante de Secretario de Estado. Para atender el asunto, estaré convocando una extraordinaria para mañana. — Ricardo Rosselló (@ricardorossello) July 31, 2019 Image zoom (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) ¿Qué experiencia tiene Perluisi? Fue secretario de Justicia bajo la administración de Pedro Rosselló González y Comisionado Residente bajo los gobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, reporta el diario puertorriqueño El Nuevo Día. Además fue aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista en junio de 2016 contra Ricardo Rosselló y fue presidente del PNP. pic.twitter.com/gTLGQOH8wJ — Pedro Pierluisi (@PRPierluisi) July 31, 2019 “Yo he escuchado las expresiones del pueblo, sus manifestaciones, sus reclamos y sus preocupaciones. En esta nueva encomienda en mi vida, a quien único me debo es al pueblo”, aseguró Pierluisi en Twitter tras su nombramiento como secretario de estado. Sin duda, los ojos del mundo están ahora sobre él. Advertisement EDIT POST

