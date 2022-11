Payaso Platanito se disculpa con los padres de Debanhi Escobar por chiste sobre su hija muerta Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso Platanito, se disculpó con los padres de Debanhi Escobar, asesinada en México, por su “mal chiste”, asegurando que “no fue su intención lastimarlos”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Platanito y Debanhi Escobar Platanito y Debanhi Escobar | Credit: Instagram/@platanitoshow; Instagram/@debanhi.escobar Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso Platanito, pidió perdón a los padres de Debanhi Escobar. Platanito aparece sin maquillaje y sin su traje de payaso en un video en Instagram, siendo una disculpa pública. "Este mensaje va dirigido directamente a los padres de Debanhi", dice. "Hago este comunicado sin maquillaje para ofrecerles mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice acerca de su hija Debanhi. Creánme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos, sin embargo sé que lo hice, sé los herí, sé que los lastimé". Muchos de sus seguidores le mostraron su apoyo tras él reconocer su error. "Es de humanos aceptar este tipo de errores y para nunca más repetirlos, gracias por reconocerlo", comentó en Instagram la actriz Gala Montes. Debanhi Escobar. Debanhi Escobar | Credit: Instagram/@debanhi.escobar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón", continúa en su mensaje. "Gracias y muy buenas noches". El payaso se vio en el ojo del huracán tras salir a la luz un video en TikTok donde se burla del feminicidio de Debanhi Escobar. "Debanhi que está en la cisterna, no mam*s", dijo Platanito ante una audiencia que se dividía entre risas e indignación. "¿De dónde era Debanhi? De Monterrey -¿Cómo murió? Ahogada. En Monterrey donde no hay agua", añadió. Sergio Verduzco Platanito Credit: Mezcalent Los padres de Debanhi Escobar expresaron su descontento y dijeron que tomarían medidas legales, reporta Milenio. "Nos enteramos que suben un video de un personaje llamado Plátano o Platanito; es una persona que se dedica a hacer chistes, que se dedica a lucrar con el dolor ajeno. Sabemos que hay mucha gente que lo hace, pero bueno, ahora nos toca a nosotros responderle a este señor: estamos molestos con él", dijo Mario Escobar, el padre de Debanhi, en un video en sus redes sociales.

