Causa conmoción la muerte del policía e influencer trans Paulo Vaz Una gran conmoción ha causado la muerte del influencer trans y policía brasileño Paulo Vaz a los 37 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulo Vaz Paulo Vaz | Credit: Paulo Vaz/Instagram Una gran conmoción ha causado la muerte del influencer trans y policía brasileño Paulo Vaz a los 37 años después de ser aparentemente blanco esta semana de ataques transfóbicos en sus redes sociales. "Desafortunadamente, perdimos a otro de nosotros que no pudo soportar continuar en una sociedad tan violenta e inhumana", comunicó la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA). ANTRA además pidió respeto y el cese de las especulaciones en medio del dolor que atraviesa su familia. "Es hora de callar y reflexionar. Necesitamos pensar en formas de construir un mundo donde la gente quiera vivir", indicaron. Varios medios de prensa como Glamour han asegurado que el influencer, quien estaba casado con el youtuber Pedro HMC, "fue víctima de una serie de ataques transfóbicos en las redes sociales luego de que se filtrara en internet un video íntimo de Pedro con un hombre. La pareja, que tenía una relación abierta, se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter el domingo", informaron. Aunque no se ha dado a conocer la causa de muerte, los medios brasileños hablan de que todo parece indicar de que se trata de un aparente suicidio. Vaz fue inspiración para muchos dentro y fuera de su país. Fue uno de los pocos policías trans de Brasil. "Pensé que encontraría muchas barreras, pero estaba bastante contento y sorprendido con el recibimiento de mis compañeros desde el principio. Ya sabía que hay una diferencia entre las instituciones de la Policía Militar y la Policía Civil, pero me sorprendió bastante", dijo en una entrevista a G1. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos son los comentarios que los seguidores le han dejado en las redes. "¡¡Increíble!! 😢😢😢😢 mis condolencias a la familia!!"; "alguien dígame que esto es mentira"; "mi amor, te extrañaremos mucho"; "Dios mío no puede ser real"; "no puedo creerlo, no puedo", dijeron los seguidores.

