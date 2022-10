Niñera fue acusada de la muerte de bebé que cuidaba: los detalles de la tragedia Paulina Carmona Simbron, una niñera en Utah, fue acusada de homicidio tras la muerte de Aitana Aguilar, una bebé que cuidaba. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aitana Aguilar Credit: GOFUNDME Paulina Carmona Simbron, una niñera de 47 años, enfrenta cargos por la muerte de Aitana Aguilar, una bebé que ella cuidaba en Utah. La niñera fue acusada de homicidio por la muerte de la niña de 5 meses, según récords de la cárcel. Carmona fue detenida y se encuentra en la prisión del condado Salt Lake, sin derecho a fianza, reporta PEOPLE. No se sabe si ya tiene un abogado que la represente. El 13 de octubre, un equipo de primeros auxilios llegó a la casa de Carmona en Taylorsville tras recibir una llamada sobre una bebé que estaba inconsciente. La niña fue identificada como Aitana Aguilar, según records obtenidos por el canal KSLTV. La niñera dijo a la policía que ella escuchó a la niña toser mientras dormía en su cuna justo antes de que la bebé dejara de respirar. Los doctores determinaron que la niña tenía una hemorragia en la retina y una herida en el cerebro. Los médicos dijeron que la niña tenía menos de 72 horas de vida por la gravedad de sus heridas, y Aitana falleció al otro día. Los padres de Aitana compartieron su dolor en una cuenta de GoFundMe que fue creada para cubrir los gastos fúnebres de la niña y ayudar a la familia en este devastador momento. Sus padres la llamaban su "dulce angelito". Los padres de la bebé, Guillermo y Rosario Aguilar, escribieron en esta página: "Nadie debe enterrar a su hija de esta manera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmona le dijo a la familia que quería cuidar a la bebé aunque no tenía licencia para cuidar niños ni entretamiento formal como niñera, según documentos legales obtenidos por el canal ABC4. Antes de la tragedia el 13 de octubre, Carmona había cuidado a la bebé en cuatro ocasiones. Los padres de Aitana supuestamente le dijeron a la policía que la bebé llegó a la casa con un moretón en el cachete, y que Carmona les había dicho que era de haberse quedado dormida encima de un juguete. Si usted quiere reportar a abuso a un menor, llame a Childhelp National Child Abuse Hotline al 1-800-4-A-Child o 1-800-422-4453, o visite www.childhelp.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. Se habla español y la línea de ayuda está disponible 24/7.

