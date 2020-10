Ana Bárbara: "Mi hija Paula pasó por la COVID-19 " Ana Bárbara habla sobre su experiencia durante la pandemia de coronavirus Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La familia de Ana Bárbara también fue afectada por coronavirus. De hecho, Paula Levy, hija de Mariana Levy -a quien Ana Bárbara crió-, padeció la enfermedad. De su experiencia con la COVID-19 la intérprete de "El consejo" nos habló en exclusiva. ¿Cómo has vivido la pandemia? Este ha sido un año de reinvención en todos los aspectos como madre, como hija como profesional y como pareja, no ha sido nada fácil. Pero me ha gustado el reto, me ha gustado la posibilidad de ampliar mi mente y mis alcances porque ahora me doy cuenta cómo me ha preparado la vida para los momentos más fuertes. Image zoom Instagram/Ana Bárbara No te voy a decir que siempre estoy fuerte, tengo mis momentos pero definitivamente me quedo con lo bueno y lo positivo y la fortaleza que me ha dejado esta prueba tan grande y me sigue dejando. ¿Tu familia está bien? Mis hijos están bien. En mi familia claro, que hubieron casos, mi hija Paula pasó por la COVID-19 y salió bien y hay tíos y familiares queridos que no la libraron. Image zoom Mezcalent.com; Instagram Mi madre me decía llorando que esto ha sido muy fuerte porque gente muy cercana a ella no la libraron y eso ha sido devastador, pero hay que estar fuerte. A mí lo que me pasa es que si mi familia está en crisis, yo me fortalezco para estar para ellos como un roble. A veces me lo cobra la vida, pero aquí estoy para ellos.

Close Share options

Close View image Ana Bárbara: "Mi hija Paula pasó por la COVID-19 "

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.