Muere Paula Durán, la mujer que conmovió al país por su trágica historia La colombiana, que padecía un cáncer cerebral terminal, había solicitado ayuda para tramitar la visa de sus familiares y poder despedirse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paula Durán se dio a conocer por pedir ayuda en un mensaje conmovedor al mundo y, más en concreto, a las autoridades estadounidenses. Diagnosticada con un cáncer terminar cerebral, la colombiana de 27 años, había solicitado poder traer a Estados Unidos a sus familiares más cercanos, para darles el último adiós. Su video impactó de tal manera, que finalmente les fue otorgada la visa humanitaria para despedirse de la joven, madre de tres hijos. Paula Durán Paula Durán | Credit: Redes Sociales El esposo de Paula, Sergio Vega, fue quien informó a través de las redes sociales que la madre de familia fallecía este martes en su vivienda de Concord, California. A través de un directo conmovedor en Instagram, el marido no pudo contener las lágrimas al informar de la triste noticia a los miles de seguidores que han estado pendientes de su caso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me partió el alma ver partir a mi esposa. La mujer con la que he luchado durante estos 7 años. Hace 8 meses llegamos a EEUU y empezamos desde cero. Comenzamos un nuevo camino y hoy mi Dios a las 3:00 pm la llamó", dijo durante la transmisión . "Ahora tenemos un angelito que nos cuida desde el cielo. Es esta guerrera, esta mujer hermosa que me dio mi Dios... Murió en mis brazos. La abracé y estuve ahí hasta el último suspiro", prosiguió. La pareja llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor y con muchos sueños por cumplir, entre ellos, un buen porvenir para sus hijos. Pero el tercer embarazo de Paula se complicó y ahí fue cuando los doctores encontraron que la mujer padecía un cáncer en el cerebro. La joven fallecía en su casa y rodeada del amor los suyos. "Ahora a seguir luchando por mis tres hijos", concluyó Vega. La pareja tiene tres pequeños: Luciana, la mayor de 9 años, Julieta, de 4, y su recién nacido, Juan José.

