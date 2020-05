Acusan de homicidio a madre dominicana que tiró a un lago a su hijo autista. Nuevos detalles y video Surgen nuevos detalles en el caso de Patricia Ripley, la madre dominicana acusada de asesinato tras tirar a su hijo autista de 9 años en un lago en Miami para que se ahogara. Un impactante video muestra su primer intento de ahogarlo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Patricia Ripley es una madre dominicana acusada de asesinato tras lanzar a un lago en Miami a su hijo autista de 9 años, quien murió ahogado. Un video obtenido por Univision muestra el momento en que la madre lanza al niño Alejandro Ripley a un lago. La madre lo tira al agua y sale corriendo. Momentos después, un vecino viene a ayudar al niño, sacándolo del lago. En el mismo video vemos como al llegar este buen samaritano, la madre regresa a la escena, pretendiendo que fue un accidente. Este video fue tomado en el primer intento de Ripley de tirar a su hijo al agua. El cadáver del niño fue encontrado en otro lago cercano en Miami. Al poco rato de ser rescatado por este vecino, el niño fue llevado por su madre a otro lago donde finalmente murió ahogado, según reportes. Image zoom Alejandro MIAMI-DADE POLICE DEPARTMENT El niño no podía pedir ayuda ya que tenía impedimentos al hablar por su condición autista. Según una declaración jurada obtenida por PEOPLE los investigadores sospechan que la madre intentó ahogar al niño en dos ocasiones. Primero trató de tirarlo al canal detrás del edificio de apartamentos donde vivían en Miami. Según las autoridades, menos de una hora después, Ripley tiró al niño a otro lago cerca de su casa, en Miccosukee Golf and Country Club. Image zoom MIAMI-DADE POLICE DEPARTMENT La mujer primero llamó a la policía para reportar que el niño había sido secuestrado supuestamente por dos hombres de la raza negra que la asaltaron en su coche cuando ella iba manejando, pidiéndole droga y dinero, y luego se llevaron al niño a la fuerza. El día siguiente las autoridades encontraron el cadáver del pequeño en el lago. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ripley enfrenta cargos de asesinato premeditado. La mujer está en la cárcel sin derecho a fianza. Aún no se sabe si tiene un abogado que la represente, o si se declarará inocente o culpable del crimen. Según esta declaración jurada, la madre supuestamente le dijo a la policía que su hijo "iba a estar en un mejor lugar".

