Los pasajeros del tren en que una mujer fue violada en Pennsylvania no serán imputados La fiscalía dijo que los pasajeros que iban en el mismo vagón en el que una mujer fue violada en Pennsylvania no serán imputados y puso en duda que sabían que se estaba produciendo una agresión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tren SEPTA en una estación de Filadelfia Tren SEPTA en una estación de Filadelfia | Credit: Bastiaan Slabbers/NurPhoto via Getty Image El fiscal de distrito del condado de Delaware informó que los pasajeros que iban en el mismo vagón del tren donde una mujer estaba siendo violada y supuestamente no la ayudaron, no serán finalmente procesados por la justicia y puso en duda que supieran que se estaba cometiendo un crimen. "Si bien comparto la indignación del público de que un crimen tan atroz pueda ocurrir en un tren SEPTA público, quiero reiterar que la ley en Pennsylvania no permite el enjuiciamiento de un pasajero que pueda haber presenciado un crimen", dijo el fiscal Jack Stollsteimer a través de un comunicado. "En consecuencia, cualquier pasajero que crea que pudo haber observado el evento del 13 de octubre en el tren SEPTA no debe temer ser procesado. Se le anima a presentarse para compartir información con la policía", añadió. Tren SEPTA en una estación de Filadelfia Tren SEPTA en una estación de Filadelfia | Credit: Bastiaan Slabbers/NurPhoto via Getty Image Hace unos días se dio a conocer que los pasajeros del tren en Pennsylvania podrían ser imputados por aparentemente no prestar ayuda a la víctima e incluso se les acusó de grabar el incidente con sus teléfonos. Sin embargo, el fiscal aseguró que esa descripción de lo sucedido no se ajusta a la realidad. "La gente bajaba y subía en cada parada", explicó Stollsteimer, según el New York Post. "Eso no quiere decir que cuando suben y ven a gente interactuando, sepan que se está produciendo una violación. La impresión que se ha llevado la gente de que había un grupo de personas sentadas, grabando, sin hacer nada, no es verdad". El incidente tuvo lugar hace unos días cuando el presunto violador, identificado como Fiston Ngoy, de 35 años, se sentó junto a la mujer en el tren y comenzó a tocarla por un tiempo de ocho minutos aproximadamente. El portavoz de SEPTA, Andrew Busch, dijo al The New York Times que Ngoy "procedió a arrancarle la ropa" a la mujer y que ningún pasajero intentó detener la agresión hasta que un empleado de transporte subió al tren e informó del incidente a la policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ngoy fue arrestado y acusado de violación, atentado al pudor y otros delitos relacionados. En estos momentos se encuentra internado en la cárcel del condado de Delaware con una fianza de $180,000.

