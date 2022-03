Partido de fútbol en México causa fuerte pleito y los famosos se pronuncian Un encuentro deportivo entre dos equipos mexicanos, Atlas y Querétaro, ocasionó un enfrentamiento en el estadio muy fuerte que ocasionó muchos lesionados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 5 de marzo de 2022, se llevó a cabo un partido regular de fútbol mexicano entre los equipos locales Atlas y Querétaro. Todo parecía transcurrir normal; sin embargo, las discusiones entre los fanáticos de ambas agrupaciones subieron de tono hasta convertirse en un enfrentamiento a golpes que tuvo como resultados varios heridos, de acuerdo con las autoridades no hubo muertos. Este acto ha ocasionado el repudio de propios y extraños al alimentar la violencia en un evento deportivo familiar. Ante ello, muchos famosos han mostrado su rechazo. "El fútbol mexicano perdió hoy", expresó Poncho Herrera en su cuenta de Twitter. "Me dan ganas de llorar con lo que pasó en el estadio de Querétaro; me parte el corazón ver en que estamos convertidos como sociedad y como humanidad ¡parecemos bestias!", mencionó Dulce María en la misma red social. "El mundo es el reflejo de lo que somos cada uno por dentro, necesitamos sanar, trabajar en ser mejores seres humanos". "Hasta los estadios de fútbol…", dijo León Krause. "Qué triste lo de Querétaro. Qué aberrante es la violencia y lo enojados que estamos. Pinche todo", comentó Chumel Torres. "Que tristeza tan profunda lo que pasó en el partido de fútbol en Querétaro. Que tristeza tan devastadora ver tanta rabia en seres tan primitivos y vacíos de humanidad. Que tristeza se siente ver en lo que se está convirtiendo México", advirtió Toño Esquinca. Pedri Pedri | Credit: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También la sociedad civil se ha unido en las protestas ante eso que ha sido considerado como "hecho lamentable". "Que impotencia. De verdad no me imaginé que esto se descontrolara tanto. Es lamentable todo lo que esta pasando, mucha fuerza a todas las personas involucradas, necesitamos un cambio urgente no más odio"; "Es muy triste lo qué pasó y está pasando"; "El mundo necesita volver a nacer, la sociedad estás enferma y perdida", y "El resultado de un país polarizado; esos chicos iban con un objetivo muy claro", fueron algunos mensajes de los cibernautas. De momento, las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de iniciar la trifulca. Aún no se ha detenido a ningún responsable.

