Participante de concurso de belleza se electrocuta en pleno evento Andrea Granados Víctor nunca pensó que competir por una corona le ocasionaría una terrible experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que parecía una habitual pasarela del concurso de belleza Señorita Sahuayo 2022, en Michoacán, México, terminó en una tragedia. Todo ocurrió cuando la participante de nombre Andrea Granados Víctor caminaba por el escenario luciendo un traje típico, al tiempo de sonreía y trataba de destacar por su belleza física. Las cosas transcurrían de manera normal hasta que la joven de 22 años llegó al final del paseo y se dispuso a tomar el micrófono, con la mano derecha, para hacer la presentación correspondiente frente a la audiencia que se encontraba en el lugar; lo que no esperaba es que en ese momento, recibiera una fuerte descarga eléctrica. "¡Se está electrocutando, se está electrocutando!", se escucha durante la transmisión del evento. "Estábamos en vivo cuando recibió una fuerte descarga, acaba de recibir la señorita Andrea una fuerte descarga eléctrica del micrófono". Según han reportado diversos medios de comunicación locales, este accidente ocurrió el 27 de noviembre. Tras este hecho, personas asistentes a la contienda, integrantes del staff y la presentadora del concurso, se acercaron a Granados Víctor para darle el apoyo correspondiente. Andrea Granados Víctor Andrea Granados Víctor en el concurso Señorita Sahuayo 2022 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, se menciona que la chica no perdió en conocimiento en ningún momento. Por su parte, la conductora mencionó que, poco antes de la ceremonia, había llovido y en el escenario había agua que fue la que originó dicha descarga eléctrica que la sacudió. Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre el incidente y si las autoridades realizarán alguna investigación al respecto. Andrea Granados Víctor dio a conoce que está fuera de peligro. "Volví recargada, literal", escribió en su cuenta de Instagram. "Gracias a todos por sus mensajes, gracias a Dios todo está bien".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Participante de concurso de belleza se electrocuta en pleno evento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.