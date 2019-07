Partera sin licencia acusada de homicidio tras la muerte de bebé en parto casero Una partera sin licencia fue acusada de negligencia tras la muerte de una bebé recién nacida. Los detalles de la tragedia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Una partera sin licencia en Nebraska ha sido acusada de homicidio tras la muerte de una bebé recién nacida. La bebé murió tras pasar dos día en la unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital cercano. Angela Hock, de 36 años, se presentaba como una “partera profesional” y enfrenta cargos de asesinato después de la muerte de una niña en un complicado parto. La pequeña no venía de cabeza, sino de nalgas, lo cual dificultó su llegada al mundo. La partera está en la cárcel del condado de Douglas y enfrenta cargos de negligencia y abuso infantil que causaron la muerte de una menor, según documentos oficiales. El website de la partera la describe como una mujer casada, madre de cuatro niños. La mujer trabajaba para un grupo llamada Nebraska Birth Keeper, y fue contratada por Emily Noe, de 25 años, para que la ayudara con el parto casero de su hija el pasado 15 de junio, según una declaración jurada. Image zoom Esa noche los paramédicos llegaron a la casa de Noe y encontraron a la joven madre con las manos y rodillas en el suelo y a Hock aguantando a la bebé que había nacido del todo y cuyo cuerpecito aún estaba parcialmente dentro de su madre. La niña había salido solo hasta los hombros. Cuando la partera se dio cuenta que no podía sacarle la cabeza a la niña, pidió a la madre llamar a la policía para pedir ayuda, cita la declaración jurada. La joven madre y la niña fueron llevadas de emergencia a Nebraska Medical Center y la niña nació con la ayuda de los paramédicos en camino al hospital. La doctora Katherine Lessman, la ginecóloga obstetra que atendió a la madre y la niña —llamada Vera— dijo en la declaración jurada que la niña había sufrido inflamación en el cerebro por falta de oxígeno. La doctora añadió que la muerte de la niña pudo haber sido evitada y que hubo negligencia en su parto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images La madre y su esposo Crayton Noe habían pagado entre $3,000 y $4,000 por el parto casero, según reportes. El padre escribió un emotivo mensaje en Facebook tras la muerte de su hija: “Estamos fuertes pero esto duele tanto. Vera nunca será olvidada”. Según documentos oficiales, la niña no estaba respirando y no tenía pulso al nacer. La bebé fue puesta en máquinas de soporte vital, pero murió dos días después en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Que en paz descanse.

Advertisement

Close Share options

Close View image Partera sin licencia acusada de homicidio tras la muerte de bebé en parto casero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.