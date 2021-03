Close

Parques de Disney se preparan para abrir sus puertas en California El llamado lugar más feliz del mundo anunció que empezará a recibir visitantes en dos parques del sur de California en abril. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A tan sólo días después de que las autoridades de salud en California anunciaran que los parques de diversiones en el estado podrían retomar sus actividades, Disneyland dio a conocer que abrirá sus puertas en abril, así sea con capacidad limitada. El parque Disney California Adventure también se prepara para regresar a sus funciones el próximo mes tras permanecer cerrado por un año, al igual que Disneyland, debido a la pandemia del coronavirus. "Aquí en California estamos animados por el positivismo que estamos viendo y esperamos que [la situación] mejore para poder reabrir los parques a nuestros invitados a una capacidad limitada para finales de abril. Esperamos poder anunciar una fecha de apertura en las próximas semanas", expresó el director de la compañía, Bob Chapek, a través de un comunicado. Los parques deberán seguir los protocolos de salud respecto a la COVID-19 del Condado de Orange, donde se encuentran los parques, bajo la guía estatal para una economía segura, según reportó People. Esto significa que toda vez que el condado haya reportado de cuatro a siete nuevos casos de coronavirus por cada 100,000 residentes, los parques podrán abrir sus puertas a una capacidad de 15 por ciento. A medida que la tasa de nuevos casos descienda, la capacidad podría aumentar a 35 por ciento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images Por el momento no existe una guía para reabrir estos centros de diversión a una capacidad mayor, por lo que las autoridades limitarán la entrada a partir de abril a residentes del estado de California. "Mientras que el anuncio de la semana pasada [asegura] que los parques de diversión pueden empezar a abrir sus puertas el 1 de abril, el hecho es que se tomará un tiempo para prepararlos y para que nuestros visitantes —eso incluye volver a llamar a los más de 10,000 [empleados] suspendidos— para que operen según los nuevos requisitos del estado de California", comentó Chapek. Image zoom Credit: David McNew/Getty Images En octubre, Disney se vio forzado a despedir a más de 28,000 empleados debido al cierre de sus parques por la pandemia. Los parques en California cerraron sus puertas en marzo del 2020. "Me satisface decir que la respuesta ha sido maravillosa. Nuestros miembros están emocionados de poder regresar a trabajar", dijo Chapek. "Y estas son buenas noticias para la comunidad de Anaheim, la cual depende de los trabajos de Disneyland y el negocio que generan sus visitantes". Recientemente, Disney anunció que el público podrá asistir a su festival gastronómico en el parque California Adventure empezando el 18 de marzo. No obstante, reiteró que las atracciones y los juegos en el parque aún estarán cerradas al público. Por su parte, Walt Disney World en Orlando, Florida, ya ha abierto sus puertas también con capacidad limitada siguiendo protocolos de salud como el uso de tapabocas de sus visitantes. Los parques en California seguirán ese ejemplo, implementando estrictas restricciones durante su apertura.

