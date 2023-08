Pareja vende a su bebé de 8 meses para comprarse un IPhone La madre ya ha sido detenida por la policía. El padre está a la fuga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una pareja de Barrackpore, en la India, fue acusada de vender a su bebé de 8 meses para comprarse un IPhone, según informó la policía. Jaydev Ghosh y Sathi, tenían la intención de hacer reels tras la adquisición de este teléfono tan caro, apunta el diario Indian Express. Por el momento, las autoridades ya han arrestado a la madre y también a la mujer que compró al bebé, mientras que el padre permanece desaparecido. Iphone Pareja vende a su bebé por un IPhone | Credit: (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) La pareja también tiene una niña de 7 años, a quien, según la policía, también trataron de vender pero no pudieron. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tras la interrogación, la madre admitió el crimen e informó que ella y su marido querían usar el dinero para viajar por el estado y poder hacer contenido para Instagram", comunicó el oficial. El bebé ya ha sido rescatado de la persona a quien se le había hecho la transacción, y se encuentra sano y salvo.

