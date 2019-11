Acusan a padres veganos de matar de hambre a su bebé Padres veganos en Florida fueron acusados de matar de hambre a su hijo de 18 meses por darle solo frutas y vegetales crudos. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una pareja vegana enfrenta cargos por supuestamente matar de hambre a su bebé por someter al niño a una estricta dieta de alimentos crudos. Sheila O’Leary, de 35 años, y Ryan O’Leary, de 30, están acusados de matar de hambre a su hijo de 18 meses de edad por darle de comer solamente frutas y vegetales crudos, según los investigadores del caso. El bebé pesaba solo 17 libras, reportó The Florida Myers News Press. Según la policía, la madre llamó al 911 para reportar que el niño estaba frío y no estaba respirando. El padre intentó revivirlo en su casa de Cape Coral, pero al llegar las autoridades, pronunciaron al niño muerto. Image zoom Lee County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el reporte policial, el niño mostraba señales de estar desnutrido. El New York Post reporta que la madre le explicó a los oficiales que la familia era vegana y que sus cuatro hijos comían solo alimentos crudos, y su dieta consistía de mangos, bananas, aguacates y rambutantes. La madre reveló a las autoridades que el niño no había comido alimentos sólidos en una semana, pero estaba tomando leche materna. Ella aseguró que pensó que el bebé no quería comer porque le estaban saliendo los dientes. Los padres se entregaron a las autoridades cuando el reporte del médico forense reveló que el niño había muerto por desnutrición, reportó el diario Florida Myers News Press. La pareja está en la cárcel del condado Lee con una fianza de $250,000. El caso sigue bajo investigación. Advertisement EDIT POST

