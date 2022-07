Pareja de payasos Chispita y Charquito fueron estrangulados y enterrados a escondidas: lo que sabemos del crimen Chispita y Charquito fueron estrangulados y enterrados en un cementerio clandestino en Guatemala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Payasos Chispita y Charquito Payasos Chispita y Charquito | Credit: Facebook/Chistosita Lunita Ja Ja Luego de varios meses de miedos e incertidumbre, los familiares de Joselin Paola Chacón Lobo y su esposo Nelson Estiven Villatoro Escobar ya enfrentan la triste verdad: ambos fueron estrangulados y enterrados en un cementerio clandestino en Guatemala. El pasado nueve de mayo el matrimonio, quienes también eran conocidos por ser los payasos Chispita y Charquito, salieron a trabajar como de costumbre pero nunca más regresaron. Tras 52 días, las autoridades encontraron sus cuerpos envueltos en nailon a unos seis metros bajo tierra en el llamado Cementerio del Terror, en el asentamiento Luz de Cristo Bolla Lobos, según confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Según explicaron las autoridades, a ambos se les realizó el protocolo de Minnesota para determinar si fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y se determinó que la causa de muerte de los payasos fue asfixia por estrangulamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la Brigada de Rescate de los Bomberos Voluntarios durante la excavación encontró zapatos de payaso, pintura, ropa de colores y demás elementos de trabajo de la pareja. "Nos unimos al dolor de sus familiares, Dios les dé fortaleza, unión y resignación en estos momentos de duelo", comunicó la Asociación de Payasos y Cómicos de Guatemala (APCG). La pareja deja a tres hijos, que quedan bajo el cuidado de Victoria de los Ángeles Lobo, la abuela materna.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pareja de payasos Chispita y Charquito fueron estrangulados y enterrados a escondidas: lo que sabemos del crimen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.