Encuentran muerta a una pareja en Florida en impactante caso de homicidio y suicidio Una joven pareja fue hallada muerta en un caso de homicidio y suicidio en Florida. Según las autoridades, el hombre había sido acusado de violencia doméstica y había amenazado con matar a su novia. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven pareja fue encontrada muerta en Florida en lo que las autoridades sospechan se trata de un caso de homicidio y suicidio. Un investigador lo describió “como una de las escenas de crimen más horribles" que había visto en sus más de 30 años de carrera. Los cadáveres de Sabrina Marie Dumdei, de 37 años, y Zachary John Winton, de 34, fueron encontrados el sábado en el apartamento de la pareja en Anna Maria Island, reportó WWSB. El padre de Dumdei fue a visitar a su hija y los encontró muertos. Se están realizando autopsias como parte de la investigación. Image zoom Facebook; Bradenton Beach Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Había mucha sangre", dijo el sargento Lenard Díaz, quien está a cargo de la investigación. El oficial dijo que encontraron sangre en una puerta de cristal del apartamento y también en una silla plástica en el balcón. Según las autoridades habían reportes de violencia doméstica en el hogar. Winton fue ordenado a mantenerse alejado de su Dumbei tras ser arrestado el 29 de agosto y ser acusado de violencia doméstica y de agresión con un arma, reportó el diario The Bradenton Herald. "La voy a matar, ella va a pagar", dijo Winton durante su arresto, según las autoridades. El hombre amenazó —si las autoridades ponían cargos en su contra— con matar a su pareja. "Yo la mato, le cortaré el cuello", dijo entonces, asegura la policía. La orden de restricción en contra de Winton fue eliminada el mes pasado después de que su abogado argumentara que el hombre no tenía ninguna otra felonía en su expediente y no tenía un previo historial de violencia doméstica.

