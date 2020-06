Pareja muere de coronavirus en California con un día de diferencia y deja 5 hijos Los esposos Humberto Ruelas-Rivas y Karina Bonilla, de 60 y 38 años respectivamente, fallecieron de COVID-19 con apenas unas horas de diferencia. Descubre cómo se enfermaron y quién está ahora al cuidado de sus cinco hijos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras las grandes ciudades comienzan a rehacer sus vidas después de la cuarentena, los casos de coronavirus en el país continúan al alza. Uno de los estados donde los casos están repuntando con fuerza tras la apertura es el de California. Ahí fue donde sucedió este triste caso donde los esposos Humberto Ruelas-Rivas y Karina Bonilla, de 60 y 38 años respectivamente, fallecieron a causa de las complicaciones surgidas por la COVID-19 con apenas unas horas de diferencia. Image zoom FOFUNDME Así lo contó la hija mayor del fallecido, María Ruelas, a la cadena KTLA: “A los seis días de ser ingresados en el hospital, mi papá falleció de coronavirus. Ocho horas más tarde, también falleció Karina, la esposa de mi papá”, relató sin poder contener las lágrimas. La pareja tenía cinco hijos: “Ahora yo tengo cinco hijos”, concluyó. Ella tiene 35 años y una hermana de 30 que también padeció la enfermedad y sufrió un derrame cerebral. Así que María queda ahora al cuidado de los cinco hermanos que dejó la pareja, cuyas edades varían entre los 2 y los 17 años. “Va a ser muy difícil”, dijo y añadió que está tratando de adoptarlos legalmente. “Nunca tuve hijos propios, ahora entiendo que quizá fue por esta razón...”. La mujer cree que su madrastra fue la primera en enfermarse de la COVID-19, por culpa de alguien en su trabajo que tenía los síntomas pero no hizo cuarentena. “Fue a trabajar y en menos de una semana empezó a tener los síntomas también”, dijo Rueda a KTLA. “Al volver a casa después, mi papá comenzó a sentirse enfermo”. Como tantas otras personas alrededor del mundo que han perdido a un ser querido a causa de la pandemia, María tampoco pudo estar junto a su padre durante sus últimas horas por motivos de seguridad del hospital. Una experiencia “devastadora” para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora que se van relajando las medidas extraordinarias que se impusieron en los Estados Unidos para luchar contra la enfermedad, María Ruelas quiere recordarnos la rapidez con la que este virus puede destrozar una familia. “Veo a demasiada gente sin tapabocas”, aseguró. “Me da pavor. El virus se llevó a mi familia”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

