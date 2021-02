Close

Pareja hispana muere de coronavirus poco después de despedirse de su familia por videollamada Juan y Blanca Rodríguez, de 67 años, no resistieron más y fallecieron tras una emotiva y triste despedida virtual de sus seres queridos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su historia es una de esas que llegan al corazón de inmediato. Juan y Blanca Rodríguez se conocieron de adolescentes, se enamoraron y 5 años después se casaron. Lo tenían claro, se amaban y querían una familia juntos. Lo consiguieron, y a sus 67 años se habían convertido en unos orgullosos abuelos de 6 nietos, con algunos de los cuales vivían junto a sus hijos. Desafortunadamente el coronavirus entró en su casa en enero y en ambos casos tuvieron que ser hospitalizados. Mientras sus hijos ganaban la batalla al virus, ellos fueron empeorando. La pareja fue ingresada en dos hospitales distintos y el único contacto que mantenían con los suyos era por Zoom. Tras el empeoramiento del progenitor, decidieron hacer una videollamada para darse el último adiós. "Mi madre dijo a mi padre que había sido muy feliz de poder compartir su vida con él y le agradeció por haber sido el amor de su vida", explicó conmovida una de sus hijas Blanca Velázquez según reportó PEOPLE. Image zoom Coronavirus | Credit: GoGundMe Juan Rodríguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pocas horas después de esa llamada, la matriarca empeoró y falleció, seguidamente lo hizo su esposo desde el otro hospital. Estaban separados físicamente, pero su amor les mantuvo unidos incluso a la hora de partir. La familia ha abierto una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos y poder cubrir los gastos del funeral de sus padres. Sus hijos ya han recopilado casi $13 mil de los $25 mil que necesitan. Condolencias para la familia en estos duros momentos. Descansen En Paz.

