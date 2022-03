Pareja hispana lucha por sacar de Ucrania a sus gemelos, nacidos por vientre de alquiler, en plena guerra Una pareja hispana en Estados Unidos lucha por sacar de Ucrania a sus bebés gemelos prematuros, nacidos por medio de una madre subrogada ucraniana, en medio de la invasión de Rusia. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Spektor and Irma Nuñez - babies from Ukraine - Lenny and Moishe Credit: GoFundMe Una pareja hispana está tratando de sacar de Ucrania a sus bebés prematuros tras la invasión de Rusia, reporta el diario The New York Post. Los bebés nacieron via vientre de alquiler en Ucrania, ya que su madre subrogada es ucraniana. Los padres viven en Estados Unidos y están desesperados tratando de sacar a sus hijos recién nacidos de este país en guerra. Alex Spektor y Irma Nuñez son los padres de Lenny y Moishe, quienes nacieron a las 32 semanas de gestación en un hospital en Kiev la semana pasada. Mientras tantos, las tropas rusas siguen avanzando hacia la capital ucraniana. Los padres, desde Estados Unidos, buscan un hospital con un refugio anti-bombas donde los recién nacidos puedan ser atendidos hasta que sean trasladados a su hogar en Georgia. "El hecho de que sean prematuros no nos ayuda", dijo Spektor a Today de NBC. "Tenemos que sacarlos de ahí". El padre añade que es "inimaginable" la pesadilla que están viviendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex Spektor and Irma Nuñez - babies from Ukraine Credit: GoFundMe Los padres dicen que han intentado buscar una leche especial para bebés prematuros en Kiev, pero la violencia que vive el país actualmente lo ha hecho muy difícil. "Hablé con una farmacia en la mañana. Ya en la tarde, cuando uno de nuestros contactos llegó ahí, había sido bombardeada y estaba cerrada", dijo el padre. Afortunadamente pudieron encontrar esa leche especial para alimentar a los gemelos. Spekter dijo que tenía esperanza de que el presidente estadounidense Joe Biden ayudaría a su familia. De no poder sacarlos a Estados Unidos, los padres ruegan al menos poder sacarlos a un país vecino donde no haya guerra. Mientras logran reunirse con sus padres en Georgia, los recién nacidos están bajo el cuidado de su madre subrogada y de un pediatra en Kiev.

