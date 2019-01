Una pareja que ganó $145 millones en la lotería planea repartir el dinero Carolina Trejos ¡Vaya generosidad! Una pareja de Irlanda del Norte que ganó un premio de $145 millones en el sorteo de lotería EuroMillions del en Año Nuevo piensa compartir su premio con amigos, familiares y causas benéficas. ¿Sus razones? El dinero “el dinero no te trae felicidad”. En una conferencia de prensa que se llevó a cabo el viernes en Belfast, Frances y Patrick Connolly, que tienen 52 y 54 años respectivamente, dijeron que habían hecho una lista de alrededor de 50 personas con las que querían dividir sus ganancias, la mayoría de las cuales se llevarán una gran sorpresa ya que no tienen idea de que están incluidos, informó la BBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN PAUL FAITH/AFP/Getty Images “Esta es una suma masiva de dinero, y queremos que tenga un gran impacto en las vidas de otras personas que conocemos y amamos, así como también en nuestro futuro”, dijo Frances Connolly, quien anteriormente trabajó en educación y ahora está planeando hacer un doctorado en psicología clínica. “En el momento hay alrededor de 50 personas [en la lista]. Será muy divertido regalarlo”, dijo. “El placer para mí será ver sus caras”. Su esposo Patrick está de acuerdo con la decisión ya que dice que son “personas bastante sensatas” y “aún no somos demasiado extravagantes”. Liam McBurney/PA Images via Getty Images Patrick, un empresario que una vez dirigió su propia empresa, decidió retirarse, aunque dijo que probablemente pensaría en un nuevo proyecto para mantenerse ocupado, sugiriendo que sí quería usar parte del dinero para crear trabajos. “Tengo una esposa maravillosa, una familia maravillosa y amigos maravillosos, así que esta es la cereza del pastel. El dinero no te trae felicidad. Ya tuvimos felicidad y fuimos muy bendecidos en la vida.” La pareja, que tiene tres hijas y tres nietos, dijo que no eran grandes gastadores y que habían vivido una vida simple, en gran parte sin lujos, antes de que ganara el premio gordo, aunque ahora estaban pensando en irse de vacaciones. Mientras tanto, en Estados Unidos, el ganador del MegaMillions, el mayor premio de la historia no se ha pronunciado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

