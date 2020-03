Pareja de ancianos se ve obligada a separarse por el coronavirus. Las imágenes son desgarradoras Es la primera vez que esta pareja de la tercera edad se separa en sus 70 años de relación. La mujer se encuentra ingresada y no puede estar con su marido por prevención. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print LLevan juntos más de siete décadas y a pesar de todo lo vivido, lo bueno y menos bueno, Jimmy y su esposa Isabel jamás se habían separado bajo ninguna circunstancia. El azote del coronavirus ha afectado directamente a esta pareja de ancianos en Texas que por medidas de prevención no pueden convivir juntos hasta que la situación esté bajo control. La mujer tuvo que ser ingresada en un centro tras romperse un pierna y ahora no le permiten salir de él debido a la situación actual. Aunque ninguno de los dos está contagiado, de momento solo pueden verse a través de un cristal. “Está triste el no podernos ver”, expresa Jimmy, de 91 años. Su mujer sigue hospitalizada hasta nueva orden. Ahora es mejor que siga allí por el bien de todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada día, a la misma hora, su príncipe azul va a visitarla a la ventana donde se saludan con sonrisas y sus manos. No es fácil pero están dispuestos a hacerlo el tiempo que sea necesario hasta que este infierno pase. “Yo estoy medio sordo pero como quieras hablamos un poco”, explica emocionado. Su amor ha pasado por etapas peores, así que esta también la superarán. “Hemos batallado mucho pero aquí estamos”, dice con los ojos humedecidos. Todo nuestro amor y fuerza para esta entrañable pareja. Advertisement

