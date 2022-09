Pareja comete suicidio junto a sus perros, ambos padecían cáncer: "Elegimos irnos..." Steven Alton Stearns, de 45 años, y Stacy Lynn Stearns, de 49, acababan de celebrar su 21 aniversario de bodas cuando fueron hallados muertos en su casa el pasado martes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una pareja de Minnesota, ambos diagnosticados con cáncer, fue encontrada sin vida dentro de su casa rural el pasado día martes. El centro médico del condado de Ramsey finalmente llegó a la conclusión de que Steven Alton y Stacy Lynn Stearns habían cometido suicidio. Así lo recogió la oficina del Sheriff en un comunicado oficial. En la escena se encontraban sus dos perritos, a los que consideraban como sus dos hijos y a los que siempre mostraban en sus redes. La pareja acababa de celebrar su 21 aniversario de boda el pasado 21 de septiembre, lo que no hacía presagiar su plan para días después. A pesar de las risas y bailes que publicaban en su cuenta de Facebook, la pareja vivía una dramática situación personal. Steven padecía un cáncer de pulmón en un estadío muy avanzado. Y Stacey sufría también esa enfermedad, pero en el estómago, según allegados. Su muerte fue planeada por ellos tal y como demuestra la carta de despedida que publicaron en Facebook poco antes de marcharse. "Elegimos irnos de este mundo como vivimos en él, enamorados y juntos. Nuestra única pena es el dolor que dejamos en nuestros seres queridos. Recuerden las risas y la felicidad. Los amamos. Adiós", lee el escrito. Tammy Lawrence, una amiga de la pareja, afirmó a Forum que Steven le había hecho conocedor de sus planes de acabar con sus vidas. "Quisieron irse juntos con sus perros", añadió. Y así fue. Que en Paz Descansen.

