Pareja de California acusada de decapitar a sus hijos se declara inocente de cargos penales La pareja se declaró inocente de los cargos de abuso infantil y asesinato en relación con los homicidios de 2020. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir PIMA COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT; LAW AND CRIME TRIAL NETWORK PIMA COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT; LAW AND CRIME TRIAL NETWORK | Credit: PIMA COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT; LAW AND CRIME TRIAL NETWORK Una pareja de California acusada de decapitar a sus hijos se declaró inocente de los cargos de abuso infantil y asesinato. Según Fox 11 Los Ángeles, Lancaster, California, los padres Maurice Jewel Taylor Sr., de 35 años, y Natalie Sumiko Brothwell, de 45, fueron acusados ​​en relación con la muerte de su hijo de 12 años, Maurice Jr., y de su hija de 13 años, Maliaka. El medio de comunicación agregó que en diciembre de 2020, Taylor Sr. fue detenido y acusado de dos cargos de asesinato relacionados con las muertes. También recibió dos cargos por delitos graves de abuso infantil en circunstancias o condiciones que podrían causar lesiones corporales graves o la muerte de sus otros dos hijos, de 8 y 9 años en ese momento, agregó Fox 11 Los Ángeles. Brothwell, quien enfrenta los mismos cargos que Taylor Sr., fue arrestada en septiembre pasado en su casa en Tucson, Arizona. Según los informes, los niños mayores fueron apuñalados el 29 de noviembre de 2020 y las autoridades no los encontraron hasta cinco días después, dijo el diputado Eric Ortiz del LASD, según Fox 11 Los Ángeles. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles confirmó que los niños fueron decapitados, agregó el medio de comunicación. También informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles que a los niños más pequeños se les mostraron los cadáveres de sus hermanos mayores y tuvieron que permanecer en sus habitaciones sin comida durante días. Si es declarado culpable, Taylor Sr. enfrenta una sentencia de 57 años y cuatro meses a cadena perpetua tras las rejas. Aún se desconoce si Brothwell tendrá la misma sentencia. Taylor Sr. trabajaba como entrenador físico en Santa Mónica, California, en el momento en que ocurrieron los homicidios. También estuvo trabajando de forma remota durante la pandemia. Fox 11 Los Ángeles informó que algunos de sus clientes se comunicaron con las autoridades después de que no pudieron contactarlo para citas en el momento de los asesinatos. "Recuerdo que esa casa parecía extraña cada vez que estaba allí", dijo un vecino a Los Angeles Times en 2020. "Nunca vi a nadie salir de esa casa. Casi parecía que las ventanas estaban todas oscuras". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si sospecha de algún caso de abuso infantil, llame a la línea directa nacional de abuso infantil de Childhelp al 1-800-4-A-Child o al 1-800-422-4453, o visite www.childhelp.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en más de 170 idiomas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pareja de California acusada de decapitar a sus hijos se declara inocente de cargos penales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.