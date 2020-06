La parada puertorriqueña en Nueva York será virtual: ¡mira las estrellas que participarán! Estrellas como Gilberto Santa Rosa, La India, Kany García o Lin-Manuel Miranda participarán en la próxima parada puertorriqueña de Nueva York, que este año será virtual. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estrellas de la cultura y el entretenimiento dirán presente en el especial televisivo que sustituirá este año al tradicional Desfile del Día Nacional de Puerto Rico en Nueva York debido a la pandemia del coronavirus. Los organizadores informaron este jueves en un comunicado que la crisis sanitaria que aún atraviesa la Gran Manzana hacen imposible celebrar una nueva edición de la parada que cada año en junio recorre la Quinta Avenida para celebrar la cultura y el legado de los boricuas. Image zoom Photo by Gabriele Holtermann-Gorden/Pacific Press/LightRocket via Getty Images En su lugar, una larga lista de estrellas participarán en un show especial conmemorativo en el canal ABC7 de Nueva York, en que también será protagonista la bomba, una danza y música tradicional puertorriqueña de raíces africanas que tiene sus orígenes en los esclavos que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar del siglo XVII, apunta el comunicado. "La bomba es hoy una forma artística y culturalmente significativa de protesta y de muestra de orgullo", agrega el texto. Los artistas confirmados que se unirán a la transmisión son, entre otros, Lin-Manuel Miranda, Gilberto Santa Rosa, La India, Víctor Manuelle, Pedro Capó, Anthony Ramos y Kany García. El especial de televisión se transmitirá a través de WABC-TC canal 7 en Nueva York al mediodía, hora del Este, y a través del canal ABC7/KGO-TV de San Francisco a las 2:00 pm, hora del Oeste. En Puerto Rico se podrá ver en el canal ABC5 WORA-TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La transmisión también estará disponible en los sitios web de las estaciones de ABC en Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Houston y Fresno.

