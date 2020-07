Alerta por paquetes con misteriosas semillas enviadas desde China por correo El Departamento de Agricultura y otras autoridades están sonando las alarmas por los misteriosos envíos. Aquí te mostramos las fotos de los paquetes que no debes abrir ni tocar. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Departamento de Agricultura y otras autoridades en los 50 estados de la Unión Americana están sonando las alarmas por unos misteriosos paquetitos de semillas aparentemente enviados desde China a hogares en Estados Unidos. Ahora están alertando a la población de no abrir, tocar ni mucho menos plantar el contenido de dichos paquetes por ningún motivo. Los paquetitos fueron enviados por vía postal a personas que al parecer no los ordenaron y contienen semillas de distintos tipos, colores y tamaños. El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) distribuyó a la prensa fotos de los paquetes recibidos en Florida, como ejemplo. Al parecer los envíos proceden de China y llegan con una etiqueta que dice: "China Post", operador oficial del servicio postal en dicha nación asiática. Para añadir a la confusión, algunos de los paquetes vienen etiquetados diciendo que contienen "joyería" , aunque afortunadamente el contenido de muchos de ellos es transparente e inmediatamente es posible identificar lo que contienen. Aún no queda claro el porqué del misterioso envío masivo. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) ha admitido la existencia de dichos envíos, según detalla CNN. Algunos piensan que se trata de una estafa en la que personas envían productos a quienes no los solicitaron para luego crear opiniones falsas ("reviews") y darle estrellitas a productos que nadie ha usado Si recibes un envío como este ¡no lo abras ni toques su interior! Image zoom Image zoom Image zoom USDA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La investigación sobre estos misteriosos envíos continúa. "Si alguien está enterado de contrabando potencial de frutas exóticas, vegetales o derivados de la carne ingresados hacia o a través de los Estados Unidos, pueden ayudar llamando a APHIS en la línea confidencial anticontrabando 800-877-3835", instaron oficiales por medio de la Oficina de Inspección de Animales y Plantas de la USDA.

