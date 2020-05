Paper Mario llega a Nintendo Switch este verano La primera edición de la saga Paper Mario: The Origami King llega a esta consola de videojuegos para entretener a chicos y grandes. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los amantes de los videojuegos tendrán una opción más para entretenerse este verano ya que, por primera vez, se lanzará una edición de la popular saga Mario Bros para la consola Nintendo Switch. El nuevo juego, Paper Mario: The Origami King, estará disponible el próximo 17 de julio. Este es el sexto juego de la serie Mario de Papel que llegó a las consolas Nintendo en el 2000 con el nombre Super Mario RPG 2. Tras su lanzamiento, competirá con el anticipado juego Ghost of Tsushima de su contrincante electrónico PS4. “Paper Mario: The Origami King ofrece una gran aventura nueva en Nintendo Switch para que los jugadores se diviertan”, aseguró al sitio nintenderos.com Nick Chávez, vicepresidente senior de ventas y marketing para Nintendo de América. “Este juego marca el debut de la serie Paper Mario en Nintendo Switch, ampliando la vasta biblioteca de juegos con otra entrega destacada en una querida franquicia”. De acuerdo a la descripción del juego, los personajes principales, Mario y Luigi, reciben la invitación de la Princesa Peach para asistir al festival origami, pero a su llegada se percatan de que algo anda mal en el misterioso pueblo de Toad Town. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de una minuciosa investigación, el inseparable dúo descubre que el Rey Olly ha convertido a la princesa en un origami. Es ahí donde empieza la aventura de Mario y Luigi por regresar a la princesa a su normalidad y liberar el castillo de la maldición del rey. En su intento por salvar a la princesa, los jugadores experimentarán una cantidad de obstáculos donde tendrán que demostrar su destreza, no sólo con las manos al manejar el switch, sino su habilidad mental al pensar en la mejor estrategia para liberarla. Los amantes de esta saga pueden pre-ordenar el juego en el sitio oficial de Nintendo.

