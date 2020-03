¿Papel higiénico?,¿mascarillas?... Esto es lo que sorprendentemente escasea ahora en Nueva York La crisis ocasionada por el virus COVID-19 ha generado una ola de carencias. Pero ninguna como esta ¡Mira de qué se trata By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No solo son mascarillas, papel higiénico, gel desinfectante lo que ha desaparecido en Nueva York a causa de la crisis del coronavirus. La Gran Manzana sorprendentemente también se está quedando sin mascotas para adoptar. Así es, por increíble que parezca, los albergues de animales han hecho sonar la alarma para indicar que se están quedando sin 'inventario'. La razón por la que la demanda supera a la oferta de mascotas puede ser la soledad que acarrea el encierro por cuarentena y que ha llevado a algunos a buscar compañía, aunque nadie tiene una respuesta clara a la causa de esta súbita pasión por los animales de compañía. Albergues como Muddy Paws y Best Friends Animal Society aseguran que el incremento en la solicitud de adopciones se ha multiplicado en diez por lo menos en las pasadas dos semanas, tanto para gatos como para perros. "Por el momento, definitivamente no nos quedan perros", aseguró la irectora de mercadeo de Muddy Paws, Anna Lai, a Bloomberg News para explicar por qué no pueden satisfacer las solicitudes de quienes quieren adoptar un can. "Es un gran problema". Según la citada fuente, el aumento de solicitud de adopciones parece estar extendiéndose a otros estados. La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals en Los Ángeles ha visto un incremento del 70% en el número de mascotas en albergues y perreras que han encontrado un nuevo hogar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de tanto amor por las mascotas, los defensores de los derechos de los animales no se siente muy optimistas. El desempleo que se ha disparado en el país debido a la crisis financiera desatada por el coronavirus. Tan solo durante la semana que acaba de concluir más de tres millones de trabajadores en todo el país solicitaron el subsidio de desempleo. En consecuencia, los activistas temen que los más afectados por la crisis económica no puedan afrontar los gastos que genera una mascota y eso se traduzca en un aumento de perritos y gatos de vuelta en los albergues. "Estamos tratando de hacer todo lo posible por vaciar las instalaciones de los albergues", explicó a Bloomberg la CEO de Humane Rescue Alliance, Lisa LaFontaine, que opera en D.C. y Nueva Jersey. "[Pero] no sabemos qué es lo que va a pasar cuando la ola [de la crisis] económica empiece a pegarnos". Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Papel higiénico?,¿mascarillas?... Esto es lo que sorprendentemente escasea ahora en Nueva York

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.