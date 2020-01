El papa Francisco pide perdón tras incidente en Vaticano El papa Francisco pide perdón este evento que sucedió en la Plaza de San Pedro en víspera de Año Nuevo. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El papa Francisco pidió disculpas públicamente por “perder la paciencia” con una de las peregrinas que le tomó la mano mientras saludaba a algunos de los fieles presentes en la Plaza de San Pedro en víspera de Año Nuevo. En el video se ve cuando una mujer agarra la mano del pontífice y bruscamente lo jala hacia ella. El papa, visiblemente sorprendido y molesto, reacciona reprimiéndola y dándole dos manotazos. “Muchas veces perdemos la paciencia; yo también, y pido disculpas por el mal ejemplo de ayer. Por eso, contemplando el pesebre vemos, con los ojos de la fe, el mundo renovado, liberado del dominio del mal y puesto bajo el señorío real de Cristo, el niño acostado en el pesebre”, dijo el papa mientras rezaba el Ángelus en solemnidad de la virgen María. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El máximo representante de la iglesia católica exhortó a los presentes a bajar “de los pedestales de nuestro orgullo” y a pedir la bendición de la madre de Dios para que “seamos bendecidos, abramos nuestros corazones a su bondad”. Al momento de ofrecer la tradicional misa del primer día del año en la Basílica de San Pedro, el papa se refirió a la dignidad de la mujer y condenó todo tipo de violencia, humillación y deshonra en su contra. Aseguró que la mujer debe ser respetada y honrada por ser la “carne más noble del mundo”. “La salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer: de cómo tratamos el cuerpo de la mujer comprendemos nuestro nivel de humanidad”, añadió en la homilía en que los católicos conmemoran la solemnidad de María Santísima Madre de Dios. Advertisement

