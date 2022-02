Papa Francisco aboga por pueblo ucraniano tras bombardeos y ataque militar de Rusia El Papa Francisco defiende al pueblo ucraniano después del violento ataque del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. El pontífice pide el fin de los bombardeos y la violencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Papa Francisco Credit: (Franco Origlia/Vatican Pool - Corbis/Getty Images) El Papa Francisco abogó por el pueblo ucraniano después del brutal ataque militar de Rusia, reporta PEOPLE. El pontífice argentino fue a la embajada rusa en Roma a expresar su angustia ante la guerra que se ha desatado. En su conversación con Alexander Avdeev, el embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede, mostró su desconsuelo ante la invasión rusa, y la violencia que ha dejado más de 100 muertos y cientos de heridos. Según el vaticano el diálogo entre el Papa Francisco y el embajador ruso duró unos 30 minutos. El Papa Francisco expresó el "gran dolor en su corazón" ante las tensiones entre Ucrania y Rusia, antes de estallar la actual guerra. El líder católico hizo un llamado "a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Papa Francisco Credit: (Franco Origlia/Getty Images) La tragedia está ocurriendo a unos días de comenzar la celebración católica del miércoles de ceniza. Aleksandr Avdeyev dijo a Reuters que el Papa Francisco había pedido "la protección de los niños, los enfermos y los que están sufriendo, la protección del pueblo". Vladimir Putin Credit: (Antonio Masiello/Getty Images) Estados Unidos, la Unión Europa y el Reino Unido castigarán con sanciones al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin tras dar un golpe militar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente Joe Biden expresó: "Las oraciones del mundo entero están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufre un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos, sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas". La OTAN anunció que por primera vez en la historia hará un despliegue de sus "fuerzas de respuesta" ante esta guerra. Las tropas rusas han avanzado hasta Kiev, la capital ucraniana. Zonas residenciales han sido destrozadas por misiles, se han reportado cadáveres en las vías públicas, los heridos buscan refugio y las familias intentan huir de los bombardeos y tiroteos. Los ojos del mundo siguen sobre Ucrania durante esta crisis en desarrollo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Papa Francisco aboga por pueblo ucraniano tras bombardeos y ataque militar de Rusia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.