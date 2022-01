El papa Francisco critica a quienes prefieren tener un perro a tener un hijo El papa Francisco criticó a las parejas que prefieren tener mascotas a tener hijos y advirtió de que sin niños, la humanidad no tiene futuro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El papa Francisco criticó duramente a las parejas que rechazan tener hijos, pero en cambio no tienen reparos en en criar mascotas. El pontífice compartió su opinión durante una intervención en el Vaticano, en la que ensalzó la importancia de la paternidad y la maternidad para el ser humanos, así como para el futuro de la humanidad. "Algunas personas no desean tener hijos, o quizá solo [tienen] uno o dos. Muchas parejas no tienen hijos, quizá porque no lo desean o solo tienen uno y no más, pero pueden tener dos animales domésticos, dos perros o gatos. Este es un gran contraste", dijo Francisco, acuerdo a la web Vatican News. "Renunciar a ser madre o padre puede quitarnos nuestra humanidad… La sociedad está envejeciendo sin humanidad porque perdemos la riqueza de la paternidad. Las naciones sufren por ello". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, aunque tener hijos biológicos o por medio de la adopción representa un riesgo, es mucho más riesgoso no tenerlos, advirtió el papa argentino, según People. "Necesitamos estar abiertos a la paternidad, de otra manera, podemos perdernos en nosotros mismos o podemos perder [el sentido de] humanidad", expresó. Pope Francis Celebrates Epiphany At Vatican Papa Francisco | Credit: Photo by AleVatican Pool/Getty Images Durante su discurso sobre el papel de San José en la vida de Jesús, el papa elogió a quienes han optado por la adopción y recordó que hay bastantes niños alrededor del mundo esperando el amor de una madre y un padre. "San José nos enseña que este tipo de vínculo no es secundario, no es una añadidura. No, este tipo de elección está entre las más grandes formas de amor, y de paternidad. ¿Cuántos niños en el mundo están esperando por alguien que los cuide?", preguntó.

