El papa Francisco hace histórico pronunciamiento: apoya uniones civiles entre homosexuales “Los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia. Son hijos de Dios”, exclamó el máximo dirigente de la iglesia católica. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios", com estas históricas y sorprendentes palabras el papa Francisco se ha pronunciado a favor de las uniones civiles de las parejas homosexuales. Sus declaraciones se desprenden del nuevo documental Francesco, del cineasta ruso Evgeny Afineevsky, que tuvo su estreno este martes en Roma. Ahí el máximo dirigente de la iglesia católica se pronunció como nunca sobre el tema que ha dividido a líderes religiosos no solo en la fe católica, sino en otros credos. "Los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso”, señaló el Pontífice en la película que también será proyectada en Estados Unidos, en fecha próxima. En el filme también aparece una pareja gay italiana que asegura que el papa los alentó a criar a sus hijos con el apoyo de su iglesia parroquial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las palabras de Jorge Mario Bergoglio señalando que había apoyado este tipo de uniones en el pasado se referirían al hecho de que cuando él era arzobispo de Buenos Aires, en su natal Argentina, se opuso a la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo. Aún así brindó su apoyó par que se aprobara una ley que regulara las uniones civiles, según indica el diario El País. “Lo hizo porque cree que deben respetarse los derechos básicos como poder heredar, visitar al otro en el hospital; es una cuestión de justicia civil. Esa fue su posición matizada, pero perdió el voto con los otros obispos”, aseguró al respecto Austen Ivereigh, autor de la biografía El gran reformador, sobre la vida del papa Francisco.

