El papa emérito Benedicto XVI estaría gravemente enfermo El único Pontífice en renunciar al Trono de San Pedro en 600 años habría enfermado tras viajar a Alemania para ver a su hermano. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El papa Benedicto XVI, el único Pontífice en renunciar al Trono de San Pedro en 600 años, estaría sumamente enfermo. Así se informó este lunes en Alemania luego de que Joseph Ratzinger, de 93 años, y antecesor del papa Francisco, realizara un viaje de cuatro días a su tierra natal para visitar a su hermano, quien se encontraba moribundo. Peter Seewald, autor de la biografía oficial del Papa emérito, titulada Benedicto XVI, una vida, confirmó las noticias al diario alemán Passauer Neue Presse luego de haber visitado a Benedicto en el Vaticano el sábado pasado. Seewald aseguró que el Papa emérito ha estado delicado de salud por algún tiempo y que actualmente sufre de herpes zóster, una infección viral que afecta a las personas de la tercera edad, según informa la agencia Reuters. El escritor también hizo eco de lo que personas cercanas al Papa emérito han contado anteriormente: que su voz es prácticamente inaudible. Image zoom En 2019 Netflix dio estreno al filme The Two Popes, con Anthony Hopkins en el rol del Papa Benedicto XVI y Jonathan Pryce como el Papa Francisco. La cinta hablaba de la relación entre ambos sacerdotes antes de la transición del poder: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Benedicto XVI vive actualmente en un pequeño monasterio ubicado en los jardines vaticanos. El 18 de junio pasado, concluida su cuarentena, el Pontífice viajó a Munich para visitar a su hermano Georg. Según se dijo entonces este agonizaba en un hospital de Ratisbona y falleció días después del encuentro, a los 96 años. Durante dicho viaje, el viejo Papa aprovechó para visitar su natal Baviera y el sitio donde se encuentran sepultados sus padres y hermana. En 2013 Benedicto XVI sacudía al mundo al anunciar su dimisión a la curia, convirtiéndose así en el prime Pontífice en renunciar en seis siglos. El ahora Papa emérito permaneció al frente de la iglesia católica de abril de 2005 hasta febrero del 2013. Hasta el cierre de esta nota, ni el Vaticano, ni el antiguo secretario del Papa, el arzobispo Georg Ganswein, han hecho referencia a estas noticias.

El papa emérito Benedicto XVI estaría gravemente enfermo

