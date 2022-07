Mira el impactante momento en el que una pantalla gigante cae sobre los integrantes de una banda de K-pop en Hong Kong La boyband Mirror ha vivido un angustioso momento durante su último concierto en Hong Kong tras vivir un impactante accidente sobre el escenario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Concierto boyband Concierto boyband | Credit: Youtube La boyband Mirror estaba llevando a cabo su show con normalidad en el Hong Kong Colseum hasta que una pantalla gigante cayó sobre el escenario, hiriendo gravemente a varios bailarines del grupo. Como muestran las impactantes, dos personas resultaron heridas cuando la pantalla, que mide unos cuatro metros cuadrados, se desplomó sobre el escenario en medio del espectáculo. En el concierto se encontraban un total de 12.500 personas, quienes habían ido a disfrutar de su grupo favorito. Lo que no esperaban era ver cómo una enorme pantalla se caía en mitad de la actuación. El peso de esta fue tanto que en el video se puede apreciar el momento en el que el artefacto cae sobre el cuerpo del joven y lo tira al suelo, quedando atrapado bajo la pantalla LED, y golpeando mientras caía incluso sobre otro bailarín que estaba llegando a la escena. Ninguno de los 12 miembros de la banda de K-pop resultó herido, señalaron las autoridades. A tres personas las trasladaron al Hospital Queen Elizabeth para que recibieran tratamiento, incluido el bailarín que resultó herido de gravedad y un segundo artista que se encuentra en condición estable, informó el hospital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que uno se encuentra en estado grave en la unidad de cuidados intensivos con daños en el cuello; el otro, que sufrió heridas en la cabeza, está estable, añadió el centro. Nada más ocurrir el incidente, el mánager del grupo, Ahfa Wong Wai-kwan, subió al escenario y pidió disculpas por tener que suspender el show. "Sucedió todo muy rápido y todo el mundo necesitó unos instantes para comprender lo que había pasado", expresó. "Hasta que no mejoren los estados de salud de los artistas tras el accidente con a pantalla, Mirror seguramente suspenda los conciertos que tiene pendientes", añadió.

