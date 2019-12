¿Por qué están apareciendo palomas con sombreritos vaqueros en Las Vegas? Investigan la misteriosa aparición de palomas con sombreritos vaqueros en Las Vegas. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La aparición de palomas con sombreritos vaqueros en Las Vegas ha causado conmoción. Videos y fotos de las palomas con diminutos sombreros rojos se han vuelto virales. Bobby Lee, un residente de Las Vegas, compartió un video de dos palomas con llamativos sombreritos rojos y la comunidad las ha bautizado ‘Cluck Norris' y ‘Coolamity Jane'. Si bien las aves han causado fascinación y muchos de ríen de la ocurrencia de ponerles sombrero, sigue sin resolverse el misterio de quién les puso los sombreros y por qué. Lofty Hopes, una organización sin fines de lucro dedicada a rescatar aves, ha tratado de capturar a las palomas para quitarles los sombreros ya que esto puede ser dañino para su salud y bienestar. Lofty Hopes publicó un mensaje en Facebook expresando su preocupación por este acto de crueldad a animales. Image zoom “Obviamente está pegado con goma porque se ha quedado en su cabeza varios días y hay plumas atrapadas en el pegamento entre el sombrero y su cabeza”, dice el mensaje. “Se puede ver en el video que el sombrero le molesta y se lo quiere quitar”. La organización le pidió a los residentes de Las Vegas que no alimentaran a estas palomas con sombreros vaqueros ya que no entrarían a las trampas de Lofty Hopes si no tienen hambre. También pidieron a la comunidad llamar al número de la organización si ven estas aves. Han estado cerca de capturarlas en varios intentos, pero no han tenido suerte aún. Advertisement

