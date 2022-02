Encuentran con vida a una niña desaparecida hace dos años en Nueva York Paislee Shultis, una niña que desapareció en 2019 cuando tenía solo 4 años, fue encontrada por la policía escondida en una habitación secreta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paislee Shultis Paislee Shultis | Credit: Saugerties Police Paislee Shultis, una niña que desapareció en 2019 cuando tenía solo 4 años, fue encontrada por la policía escondida en una habitación secreta de una casa en Saugerties, Nueva York. La menor, de ahora 6 años, había sido secuestrada por sus padres, quienes perdieron su custodia en 2019 y se la llevaron de la casa de su tutor legal, según el Daily Mail. En el momento en que la encontraron, estaba junto a su madre Kimberly Cooper, en una habitación secreta debajo de una escalera. Según el diario New York Post, la policía estatal encontró a la niña luego de recibir un aviso este lunes a más de 150 millas de distancia del lugar donde fue secuestrada, en la ciudad de Hudson Valley. Paislee encontrada en una habitación secreta. Paislee encontrada en una habitación secreta. | Credit: Saugerties Police Fue un detective quien iluminó una grieta y vio lo que parecía ser una manta. Cuando quitaron las escaleras, encontraron a Paislee y Cooper en una "habitación improvisada, oscura y húmeda". El canal local NBC 4 informó que la niña fue reportada como desaparecida en julio de 2019 de su casa de Cayuga Heights, y en ese momento la policía sospechó de los padres, que habían perdido su custodia, pero no se presentaron cargos. Tanto Cooper como Kirk Shultis Jr., el padre sin custodia de la niña y el abuelo han sido acusados y afrontan cargos de interferencia en la custodia y poner en peligro a un menor. Paislee Shultis Paislee Shultis | Credit: Saugerties Police Shultis y el abuelo han sido liberados bajo fianza, mientras que Cooper está detenida en la cárcel del condado de Ulster. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades han comunicado que ninguna de estas tres personas puede acercarse a la menor, quien fue examinada por los paramédicos y se encuentra en perfecto estado de salud.

