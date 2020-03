¿A cuáles países en Latinoamérica ya llegó el coronavirus? La pandemia de coronavirus sigue extendiéndose por los diferentes continentes. En Latinoamérica la mayoría de los países ya tienen registrados contabilizados diversos casos confirmados con COVID-19. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien los primeros casos de personas contagiadas con el COVID-19 comenzaron en el continente asiático, por sus características se ha ido propagando rápidamente al resto del mundo en mayor o menor escala. En Latinoamérica diversos países ya sufren las consecuencias de esta pandemia. El primer caso detectado en esta región fue en Sao Paulo, Brasil, el pasado 26 de febrero y hasta el 25 de marzo, ya suma 2,433 contagios confirmados, de acuerdo con la Americas Society y Council of the Americas. RELACIONADO: ¿Qué hacer si crees que tienes coronavirus? Image zoom Desde aquel mes a la fecha, en mayor o menor escala, la mayoría de las naciones en esta región han sido afectadas. Así, se han confirmado personas que han dado positivo al coronavirus en Antigua y Barbuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Islas Caimán, Curazao, Dominicana, Guyana Francesa, Granada, Guadalupe, Guyana, Jamaica, Martinica, Montserrat, San Bartolomé, San Vicente y las Granadinas, San Jorge, Santa Lucía, San Martín, Suriname, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes. Otros países que han sido nombrados y con sus respectivos casos, hasta el 25 de marzo, son: Bolivia con 39; Colombia con 470; Costa Rica con 201; Cuba con 67; El Salvador con 13, Guatemala con 24; Honduras con 52; México con 475; Nicaragua con 2; Paraguay con 41; Perú con 480; Puerto Rico con 51; Uruguay con 217, y Venezuela con 106. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las naciones latinoamericanas con el mayor número de contagios son Chile con 1,306 y Ecuador con 1,211; le siguen Panamá con 558, Argentina con 502 y República Dominicana con 488. Cada país, de manera independiente, está aplicando diferentes medidas para tratar de contener la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la crisis continúa y, de momento, las autoridades de salud a nivel mundial no tienen un estimado de cuándo podría estar completamente controlada. Advertisement

